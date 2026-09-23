[특징주] KSS해운, 200억원 규모 자사주 매입에 16%대 급등

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197만주 장내 취득…취득 예정액 197억5910만원

23일부터 12월22일까지 자사주 장내 매수

주가 안정·주주가치 제고 목적

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= KSS해운이 약 200억원 규모의 자기주식 취득 결정에 23일 장 초반 급등하고 있다.

23일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시57분 기준 KSS해운은 전 거래일 대비 16.20% 오른 1만1690원에 거래되고 있다. KSS해운은 전날 15.05% 상승한 데 이어 이날도 두 자릿수 상승률을 기록하고 있다.

KSS해운 로고. [로고=KSS해운]

전날 KSS해운은 이사회를 열고 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 보통주 197만주를 장내에서 취득하기로 결정했다. 취득 예정 금액은 197억5910만원이며, 취득 기간은 이날부터 오는 12월22일까지다.

회사는 향후 주가 변동에 따라 실제 취득 주식 수와 취득 금액이 달라질 수 있다고 밝혔다. 자기주식 취득을 완료한 뒤 처리 방안은 관련 법령과 경영환경 등을 고려해 결정할 예정이다.

KSS해운은 앞서 지난 8월 기존 보유 자기주식 50만8355주를 전량 소각한 바 있다. 이번 자기주식 취득 결정으로 주주가치 제고 행보를 이어가게 됐다

nylee54@newspim.com