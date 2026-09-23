"티로보틱스, ESS용 AMR 수주 확대…내년 휴머노이드 공급 기대" - SK증권

진공로봇·ESS·휴머노이드 성장 견인

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SK증권은 23일 디스플레이·반도체용 진공로봇과 자율이동로봇(AMR)을 생산하는 티로보틱스에 대해 기존 로봇 사업 회복과 에너지저장장치(ESS)용 AMR 매출 확대에 힘입어 올해 3분기 6개 분기 만에 영업흑자로 전환할 것으로 전망했다. 정부 다크팩토리 실증사업을 통한 산업형 휴머노이드 사업 진출도 내년부터 가시화될 것으로 내다봤다.

티로보틱스는 산업용 로봇 제조업체로 진공로봇과 AMR을 주력으로 생산한다. 주요 고객사는 어플라이드머티어리얼즈(AMAT), 삼성디스플레이, LG디스플레이, BOE, 포드 에너지 등이다. 지난해 별도 기준 매출 비중은 진공로봇 86.2%, AMR 10.9%, 기타 2.9%였다.

허선재 SK증권 연구원은 "지금 티로보틱스에 주목할 만한 이유는 진공로봇 출하 회복과 ESS향 신규 매출에 따른 3분기 흑자전환이 예상되고, 정부 다크팩토리 실증사업 참여를 통해 자체 개발한 산업형 휴머노이드의 상용화가 기대되기 때문"이라고 분석했다.

티로보틱스 로고. [사진=티로보틱스]

기존 사업에서는 진공로봇의 회복세가 두드러질 것으로 예상했다. 올해 상반기 진공로봇 매출은 고객사 투자 공백으로 142억원에 그쳤지만 3분기부터 BOE와 비전옥스(Visionox) 등 중화권 패널업체로의 출하가 증가하고 있다. SK증권은 올해 진공로봇 매출이 전년 대비 25.8% 증가한 약 424억원을 기록해 2023~2025년 평균인 300억원대를 웃돌 것으로 전망했다.

AMR 사업은 전기차 배터리에서 ESS로 고객 기반을 넓히고 있다. 티로보틱스는 2023~2025년 SK온과 포드 합작 배터리 공장에 약 600대의 AMR을 공급한 경험을 바탕으로 올해 포드 에너지의 ESS 사업으로 고객사를 확대했다.

올해 9월까지 ESS 관련 누적 수주는 186억원이다. 지난 5월 켄터키 ESS 공장에서 150억원, 9월 생산공정 자동화 시스템에서 36억원을 각각 수주했다. 올해 AMR 매출은 98억원으로 전년 대비 133.3% 증가할 것으로 예상됐다.

허 연구원은 진공로봇 출하 정상화와 ESS향 AMR 매출 인식이 맞물리면서 3분기부터 실적 개선이 본격적으로 나타날 것으로 예상했다. 올해 연결 기준 매출액은 621억원으로 전년 대비 41.8% 증가하고 영업손실은 2억원으로 축소될 것으로 전망했다. 특히 3분기 영업이익은 17억원으로 6개 분기 만에 흑자 전환할 것으로 추정했다.

신규 사업인 휴머노이드 로봇도 성장 요인으로 제시했다. 티로보틱스는 과학기술정보통신부가 지원하는 피지컬 AI 기반 다크팩토리 실증 플랫폼 'KAIROS'에서 자체 개발한 산업형 휴머노이드 'TR-WORKS'의 현장 테스트를 진행하고 있다. 공급은 내년부터 시작될 것으로 전망됐다.

TR-WORKS는 티로보틱스가 보유한 AMR 플랫폼에 진공로봇 기술을 기반으로 한 상체를 결합한 제품이다. 공정 사이의 물류 이송과 적재 작업에 특화됐다. 보고서에 따르면 높이 1.4m, 가반하중 30㎏, 무게 131㎏으로 설계됐으며 공정 간 자율이동과 다중 작업 등이 가능하다.

SK증권은 KAIROS 실증을 계기로 전북 AX 사업과 새만금 피지컬 AI 클러스터 등 정부 주도 사업에서 휴머노이드 공급 기회가 확대될 가능성에 주목했다. 전북 새만금에서는 현대차그룹이 로봇 제조·부품 클러스터를 포함한 AI 산업 거점 조성을 추진하고 있어 국산 로봇 도입 확대 기조와 맞물릴 수 있다는 분석이다.

내년에는 실적 성장 폭이 더욱 커질 것으로 예상했다. SK증권은 티로보틱스의 내년 매출액을 983억원으로 올해보다 58.1% 증가할 것으로 전망했다. 영업이익은 71억원으로 흑자 전환하고 영업이익률은 7.2%를 기록할 것으로 추정했다.

허 연구원은 "내년부터 포드 에너지향 추가 수주와 신규 ESS 고객사 확보, 정부 주도 사업향 휴머노이드 공급 시작, 에이아이로보틱스의 고객사 확대에 따른 외형 성장이 예상된다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com