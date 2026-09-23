오뚜기, 추석 맞아 6·25 참전유공자·유족에 후원 물품 전달

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기가 추석을 맞아 6·25 참전유공자와 유족에게 후원 물품을 전달했다고 23일 밝혔다.

현충원 묘역정화 단체 사진. [사진= 오뚜기]

이번 3차 후원은 참전유공자와 유족, 전국 보훈지청 등에 '옛날 삼계탕', '옛날 구수한끓여먹는 누룽지', '종로식 도가니탕', '동지팥죽' 등 4개 품목을 전달했다. 오뚜기는 2025년부터 현재까지 총 4회에 걸쳐 약 15만개의 제품을 후원했다.

임직원이 직접 참여하는 국립서울현충원 봉사활동도 이어가고 있다. 오뚜기 및 관계사는 사내 봉사활동 '서울현충 가드너스'를 통해 묘역 정비에 나서고 있으며, 지난 4월 신규 자매결연 기업으로 선정돼 6·25전쟁 전사·순직 장병 863위가 안장된 제7번묘역을 배정받았다. 활동은 2025년 6월 시작돼 올해 9월 9일까지 총 4회 진행됐다.

㈜오뚜기 관계자는 "국가를 위해 헌신한 참전유공자와 유가족분들께 감사와 존경의 마음을 전하기 위해 후원과 봉사활동을 지속하고 있다"고 말했다.

한편 오뚜기의 6·25 참전유공자 후원은 6·25 참전용사였던 창업주 함태호 명예회장의 애국정신을 계승해 시작됐다. 오뚜기는 2025년부터 국가보훈부, 사회복지공동모금회(사랑의열매) 등과 협력해 참전유공자와 유족에게 제품을 지원하고 있다.

fineview@newspim.com