하나은행, 청소년 AI 게임 창작대회 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코딩 몰라도 AI로 게임 제작

만 14~18세 대상, 총상금 1000만원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 하나은행이 게임을 좋아하는 청소년들이 AI를 활용해 직접 게임을 만들며 창의력과 문제해결 역량을 키울 수 있는 창작대회를 연다.

하나은행은 청소년 대상 '하나원픽Cup 청소년 AI 게임창작대회'를 개최한다고 23일 밝혔다.

[사진=하나은행]

이번 대회는 게임을 단순한 놀이에서 창작과 성장의 기회로 확장한다는 취지로 마련됐다. 참가자들은 복잡한 코딩을 별도로 배우지 않아도 AI 도구를 활용해 자신의 아이디어를 게임으로 구현할 수 있다.

참가 대상은 하나은행을 이용하는 만 14~18세 청소년 고객이다. 예선은 9월 22일부터 11월 22일까지 진행된다. 하나원큐 앱에서 대회 참여코드를 발급받은 뒤 공식 홈페이지에 게임 기획안을 제출하면 된다.

예선 심사를 거쳐 200명이 본선에 진출하며, 본선 참가자들은 비대면 방식으로 직접 제작한 게임을 제출하게 된다. 이후 심사를 통해 선정된 최종 20명은 12월 중 오프라인 결선 무대에서 작품을 선보인다.

총상금은 1000만원 규모다. 대상 수상자에게는 상금 200만원과 하나은행장상이 주어지며, 최우수상은 상금 150만원과 한국콘텐츠진흥원장상을 받는다. 우수상 수상자에게는 각각 상금 100만원과 스마일샤크상 및 엑솔라상이 수여된다.

하나은행은 청소년 고객의 금융거래 시작을 지원하기 위한 혜택도 마련했다. 청소년 전용 통장인 '원픽통장'을 신규 개설하는 고객에게 올리브영 2만원 상품권 또는 챔피언 직영점 통합이용권 등을 제공한다.

이번 대회는 AI 도구 제작 전문기업 핏펀즈가 운영하며 한국콘텐츠진흥원, AWS 코리아 공식 프리미어 파트너사 스마일샤크, 게임 결제 플랫폼 엑솔라, 모바일 게이머 커뮤니티 플랫폼 플레이오가 후원한다. 자세한 내용은 하나원큐 앱과 대회 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

peterbreak22@newspim.com