네파, K2그룹을 새 최대주주로…주주배정 유상증자 추진

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 아웃도어 브랜드 네파(NEPA)가 K2그룹을 새로운 최대주주로 맞이하며 브랜드 재도약에 나선다.

네파 로고. [사진= 네파]

네파는 재무 체질 개선과 미래 성장 동력 확보를 위해 조만간 이사회를 열고 기존 주주 대상 주주배정 유상증자를 추진할 계획이라고 23일 밝혔다. 이 과정에서 기존 최대주주인 MBK파트너스는 신주 인수에 참여하지 않고, 해당 물량을 K2그룹이 전량 인수하기로 합의했다. 증자가 마무리되면 K2그룹은 네파의 새로운 최대주주로 올라선다.

네파는 이번 증자로 들어오는 자본을 통해 차입금과 금융비용 부담을 해소하고, 사실상 무차입에 준하는 재무구조를 갖추게 된다. 이를 바탕으로 제품 기획과 디자인 R&D, 브랜드 마케팅에 투자 여력을 집중할 방침이다.

네파는 K2그룹이 보유한 제조·소싱 인프라와 공급망(SCM), 유통망을 공유받아 제품 경쟁력을 끌어올리고, '프리미엄 아웃도어 라이프스타일' 리딩 브랜드로 도약한다는 전략이다.

네파 관계자는 "이번 결정은 단순히 대주주가 변경되는 것을 넘어, 네파가 오랜 시간 다져온 브랜드 내실을 바탕으로 한 단계 더 높은 차원으로 비상하기 위한 전략적 선택"이라고 말했다.

fineview@newspim.com