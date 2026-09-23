전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.23 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

1조원대 용인 반도체 산단 시공권 오늘 결정…설계·시공능력·실적 평가

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LH가 23일 용인 산단 1공구 심사를 진행했다.
  • 현대건설·대우건설이 1조원대 공사를 맞붙었다.
  • 삼성 팹 1호기 부지 포함돼 수주전이 치열했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

345만㎡·1조860억원 규모
삼성 팹 1호기 예정지 포함
시공사로 현대 vs 대우 컨소 맞붙어

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 용인 반도체 산업단지 조성의 첫 시공사 선정이 초읽기에 들어갔다. 삼성전자 팹(Fab) 1호기 예정지를 포함한 1조원대 조성공사를 놓고 현대건설과 대우건설이 맞대결을 벌이고 있다.

용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조감도 [사진=LH]

23일 건설업계에 따르면 LH는 이날 '용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성공사 1공구' 사업계획서 심사를 진행한다. 

이번 공사는 경기 용인시 처인구 이동읍·남사읍 일대에 들어서는 용인 첨단시스템반도체 국가산단 부지를 조성하는 사업이다. 1공구 면적은 345만582㎡로 전체 사업부지 약 778만㎡의 44%에 해당한다. 추정사업비만 약 1조860억원으로 올해 LH가 발주하는 공사 가운데 최대 규모다. 삼성전자가 최대 360조원을 투자해 건설할 반도체 팹 6기 가운데 첫 번째 팹 예정지도 1공구에 포함돼 있다.

현대건설의 장정은 대형 기술형공사 수주 경험이 거론된다. 지난해 처음 추진된 1공구 입찰에서도 현대건설과 대우건설이 참여했지만 현대건설 컨소시엄만 입찰참가자격 사전심사(PQ)를 통과했다.

당시 실적 기준이 지나치게 높다는 지적이 나오면서 사업이 다시 발주됐고 올해는 기준이 완화됐다. 한 차례 자격 문턱을 넘었던 현대건설이 사업 이해도 측면에서 앞서 있을 수 있다는 게 업계의 시각이다.

대형 토목공사를 놓고 대우건설과 직접 맞붙었던 전례도 있다. 현대건설은 2023년 LH가 발주한 1조503억원 규모 '남양주왕숙 국도47호선 이설공사'에서 대우건설과 경쟁해 사업을 따냈다. 당시 설계평가에서 현대건설은 토목시공과 토목구조, 토질·기초, 기계 등 7개 전문분야 가운데 4개 분야에서 우위를 보이며 92.72점을 받았다.

이번 용인 사업 역시 가격만으로 승부가 갈리는 공사는 아니다. 시공책임형 건설사업관리(CMR) 방식으로 진행돼 실시설계 단계부터 건설사가 참여하고 시공계획과 공정관리, 안전관리 등 사업수행능력이 중요한 평가 기준으로 지목된다. 현대건설이 과거 대형 기술형입찰에서 쌓은 경험이 우세 전망의 근거로 거론되는 이유다.

다만 대우건설도 대형 토목공사에서 현대건설을 꺾은 경험이 있어 결과를 예단하기는 어렵다. 대우건설은 지난해 약 6200억원 규모의 '홍천 양수발전소 1·2호기 토건공사'에서 현대건설과 삼성물산을 제치고 수주한 바 있다. 이번 입찰에서는 현대건설이 50%, 대우건설이 48%의 지분으로 각각 컨소시엄을 이끌고 있다.

한편 사업자 선정을 코앞에 두고 심사위원 구성 방식을 둘러싼 잡음도 불거졌다. LH가 기존 기술자문위원회 위원 외에 다른 공공기관 등의 외부 심사위원을 후보군에 추가하면서 일부 입찰 참여업체와 건설업계에서는 심사 직전 후보군을 바꾸는 것이 공정성을 훼손할 수 있다는 문제를 제기했다.

LH는 기존 위원을 교체하는 것이 아니라 외부 전문가를 더하는 방식이라며 기술자문위원 254명에 타 기관 전문가를 추가해 후보군을 452명으로 확대했다. LH 관계자는 "후보군을 넓혀 심사위원에 대한 사전접촉 가능성을 줄이고 전문성과 공정성을 높이려는 조치였다"고 해명했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동