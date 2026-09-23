농심, 대한항공 라운지 '라면 라이브러리'에 라면 21종 단독 공급

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 농심은 23일부터 인천국제공항 대한항공 라운지 내 새로 확장된 라면 라이브러리 공간에 신라면, 짜파게티, 너구리 등 라면 21종을 단독 공급한다.

농심 대한항공 라운지 '라면 라이브러리' 전경. [사진= 농심]

라면 라이브러리는 인천국제공항 제2여객터미널 대한항공 프레스티지 동편 좌측 라운지에 조성된 공간으로, 다양한 라면을 도서관 형태로 살펴보고 원하는 제품을 즉석에서 조리해 즐길 수 있다. 신라면, 신라면 블랙, 신라면 툼바 등 신라면 라인업과 짜파게티, 너구리, 안성탕면 등 대표 라면 21종이 마련됐다. 할랄 인증 제품 '신라면 할랄'과 비건 제품 '순라면'도 구성해 글로벌 이용객의 다양한 식문화를 고려했다.

이용객은 자판기에서 원하는 라면을 선택한 뒤 즉석조리기로 직접 조리할 수 있으며, 김치·대파·콩나물 등 토핑도 곁들일 수 있다.

농심은 현재 대한항공 기내식으로 신라면을 공급 중이며, 2025년 기준 연간 131만명 이상이 이용한 이번 라운지 협업을 통해 기내뿐 아니라 출국 전 공항에서도 농심 라면을 경험할 수 있는 접점을 마련한다는 계획이다.

농심 관계자는 "이번 대한항공 라운지 협업으로 글로벌 소비자들이 신라면을 비롯한 다양한 농심 라면을 직접 선택하고 즐기며 K-라면의 매력을 충분히 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com