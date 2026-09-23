KB자산운용 'KB온국민TDF2055' 5년 수익률 88.57%…국내 TDF 1위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2055 빈티지 5년 성과 전체 TDF 중 최고

올해 자금 5000억 유입…수탁고 2.6조원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB자산운용의 대표 타깃데이트펀드(TDF)인 'KB온국민적격TDF2055'가 최근 5년간 국내 TDF 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다.

23일 KB자산운용에 따르면, 펀드평가사 에프앤가이드 기준(9월 22일) 'KB온국민적격TDF2055(UH)'의 최근 5년 수익률은 88.57%로 집계됐다. 동일 기간 운용된 전체 115개 TDF 가운데 가장 높은 성과다.

TDF는 투자자의 은퇴 시점에 맞춰 주식 등 성장자산과 채권 등 안전자산의 비중을 자동으로 조정하는 연금 특화 상품이다.

KB자산운용의 대표 타깃데이트펀드(TDF)인 'KB온국민적격TDF2055'가 최근 5년간 국내 TDF 가운데 가장 높은 수익률을 기록했다. [이미지=KB자산운용]

투자 초기에는 성장자산 비중을 높게 가져가고 은퇴가 가까워질수록 안전자산 비중을 확대하는 '글라이드패스' 전략을 활용하는 것이 특징이다.

'KB온국민적격TDF2055'는 2055년 은퇴를 목표로 글로벌 자산에 분산 투자하는 패시브 기반 상품이다. 시장 전반에 분산 투자하면서 장기적인 자산 증식을 추구하도록 설계됐다.

KB자산운용은 시장 상황에 따라 자산배분을 적극 조정하는 액티브형 'KB다이나믹TDF'도 함께 운용하고 있다. 최근에는 국내 자산 중심으로 운용하는 'KB코리아포커스 적격TDF'를 출시하며 TDF 라인업을 확대했다.

다양한 상품 라인업을 바탕으로 KB자산운용 TDF에는 올해 들어 5000억원이 넘는 자금이 유입됐으며 전체 수탁고는 2조6000억원을 넘어섰다.

범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "KB온국민TDF의 장기 성과는 리서치 기반 운용체계와 안정적인 자산배분 역량이 뒷받침된 결과"라며 "앞으로도 투자자들이 장기적인 자산 증식을 추구할 수 있도록 운용 경쟁력을 지속 강화하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com