"개발부터 허가까지"…식약처, 의료제품 상담사례 366건 공개

AI 핵심 요약beta
- 식약평가원이 23일 의료제품 개발 상담사례집을 개정했다.
- 최근 1년 상담 366건을 추가해 품질·임상 안내를 보강했다.
- 혁신제품 사전상담과 핫라인으로 신속한 제품화를 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
분야별 주요 고려 사항 등 '안내'
식약처 "신속한 제품화 적극 지원"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 의료제품 개발 기업의 시행착오를 줄이고 신속한 제품화를 지원하는 '의료제품 개발 상담사례집'이 개정됐다.
식품의약품안전처 소속 식품의약품안전평가원은 23일 '의료제품 개발 상담사례집'을 개정했다고 밝혔다.
이번 사례집에는 '혁신제품 사전상담'을 통해 최근 1년간 진행된 366건의 상담사례를 추가했다. 의약품 분야 152건, 바이오의약품 분야 155건, 의료기기 분야 59건 등이다.
약품·바이오의약품 분야에서는 신개념 표적면역질환 의약품, 희귀암치료용 방사성의약품, 비강 내 투여 백신 등 신기술·신개념 의료제품 개발 시 품질·비임상·임상 분야별 주요 고려해야 할 사항을 안내했다.
의료기기 분야에서는 '골이식재'의 융복합 의료제품 해당여부 확인 절차, 혁신의료기기 지정 신청 방법·관련 지원사업, 임시치관용레진의 임상시험 자료제출 범위 등 구체적인 기술문서와 임상시험 상담사례를 제공했다.
혁신 의료제품을 개발하고자 하는 기업·연구자가 연구개발, 임상시험 단계 등에서 필요한 규제 지원을 받을 수 있있는 정보도 안내했다. '혁신제품 사전상담'의 상담대상, 신청방법, 신청 절차와 함께 올해 신설한 '혁신제품 사전상담 핫라인(1551-3655)' 등을 함께 안내했다.
식약처는 "이번 사례집 개정이 의료제품 개발 시 업계의 어려움을 해소하는 데 실질적인 도움을 줄 것으로 기대한다"며 "의료제품 연구개발부터 허가까지 단계별 맞춤 상담을 지속적으로 제공하여 신속한 제품화를 적극 지원할 계획"이라고 설명했다.
sdk1991@newspim.com