현대캐피탈, 시니어·격오지 어린이 대상 금융교육 확대

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'가치걸음' 사회공헌활동 일환…시니어 디지털 인턴 40명 양성

격오지 분교 찾아 용돈관리·신용·보이스피싱 예방 등 금융교육

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈은 사회공헌활동 '가치걸음'의 일환으로 시니어 디지털 교육과 격오지 어린이 금융교육 등 취약계층을 위한 지원을 이어가고 있다고 23일 밝혔다.

현대캐피탈은 지난 22일 서울 광진구 자양종합사회복지관에서 '스마트오아시스동행단'과 함께 장년층을 대상으로 디지털·금융 교육을 진행했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대캐피탈 직원이 자양종합사회복지관을 찾은 장년층을 대상으로 금융사기예방에 대한 교육을 진행하고 있다. [사진=현대캐피탈] 2026.09.23 yunyun@newspim.com

스마트오아시스동행단은 현대캐피탈과 서울시50플러스재단이 함께 운영하는 중장년층 강사 프로그램이다. 올해 총 40명의 시니어 디지털 인턴을 양성해 고령층 등 디지털 취약계층을 대상으로 교육을 진행하고 있다.

이날 교육에는 스마트오아시스동행단 강사와 현대캐피탈 직원이 참여해 복지관을 찾은 장년층 26명에게 스마트기기 활용법과 금융사기 피해 예방법 등을 안내했다. 현대캐피탈이 제작에 참여한 디지털 가이드북도 교육에 활용됐다.

스마트오아시스동행단은 지난 4월부터 오는 10월까지 서울시 내 노인복지시설과 경로당 등 28곳에서 교육을 진행한다. 이달에는 현대캐피탈 직원들도 강사로 참여했다.

현대캐피탈은 금융교육 기회가 상대적으로 부족한 격오지 어린이들을 위한 '찾아가는 금융선생님' 프로그램도 운영하고 있다.

지난달 28일에는 인천공항초등학교 신도분교장을 찾아 전교생 9명을 대상으로 금융교육을 실시했다. 현대캐피탈 직원 2명이 강사로 참여해 돈과 결제수단의 개념, 용돈 관리, 신용의 중요성, 보이스피싱 예방법 등을 교육했다.

금융감독원이 제작한 스티커북과 게임 등 체험형 콘텐츠를 활용해 학생들이 금융 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다.

현대캐피탈 관계자는 "가치걸음은 회사와 구성원들이 보유한 전문성과 경험을 사회와 나누는 사회공헌활동"이라며 "앞으로도 현대캐피탈이 잘할 수 있는 사회공헌 방식을 지속적으로 발굴해 실천하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com