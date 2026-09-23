한화생명금융서비스, 장애인 직원과 '원팀 데이'…고용률 3.54%

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장애인 네일관리사 23명과 문화 소통행사, 수어통역 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명금융서비스는 지난 22일 서울 여의도 63빌딩에서 사내 장애인 네일관리사 직원 23명과 함께하는 문화 소통행사 '원팀 데이'를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 장애인 직원들의 소속감을 높이고 임직원 간 소통을 확대하기 위해 마련됐다. 지난해 11월 장애인 고용증진 업무협약을 체결한 한국장애인고용공단 서울남부지사 관계자도 참석했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 지난 22일 여의도 63빌딩에서 열린 네일관리사 문화소통행사에서 한화생명금융서비스 임직원 및 네일관리사, 한국장애인고용공단 서울남부지사 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진= 한화생명금융서비스] 2026.09.23 yunyun@newspim.com

행사에는 공단이 지원한 수어통역사가 전 일정에 동행해 청각장애 네일관리사들의 소통을 지원했다. 참석자들은 63빌딩 내 '퐁피두센터 한화'의 현대미술 기획전시를 관람한 뒤 오찬을 함께했다.

한화생명금융서비스는 2024년 장애인 네일관리사 직무를 도입한 이후 수도권과 경상권, 충청권, 호남권 등 전국 지역단에 관련 인력을 배치하고 있다.

장애인 고용 확대와 근무환경 개선을 추진한 결과 올해 9월 기준 장애인 고용률은 3.54%로 법정 의무고용률 3.1%를 웃돌고 있다. 지난해에는 고용노동부가 주관하는 '2025 트루컴퍼니'에서 장관상을 받았다.

한화생명금융서비스 관계자는 "네일관리사들은 전문 역량을 발휘하고 있는 회사의 소중한 구성원"이라며 "한국장애인고용공단과 협력해 구성원 모두가 자부심을 갖고 일할 수 있는 근무 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com