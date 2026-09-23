IBK저축은행, 최고 연 3.5% 'e-파킹통장 프로' 출시

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2억원 이하 예치금에 연 3.5% 적용

금액·기간 제한 없이 입출금

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = IBK저축은행은 고객의 자금운용 효율성을 강화하기 위해 최고 연 3.5% 금리를 제공하는 'IBKSB e-파킹통장 프로'를 출시했다고 23일 밝혔다.

지난 17일 출시된 'IBKSB e-파킹통장 프로'는 기존 'IBKSB e-파킹통장'의 판매를 종료하고 금리 혜택을 강화해 새롭게 선보인 상품이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = IBK저축은행 CI [사진=IBK저축은행] 2026.09.23 yunyun@newspim.com

계약금액과 예치기간에 제한 없이 자유롭게 입출금할 수 있으며 비대면 전용 상품으로 모바일 앱 i-Bank와 SB톡톡+를 통해 가입할 수 있다.

금리는 잔액 구간별로 차등 적용된다. 2억원 이하에는 연 3.5%, 2억원 초과 10억원 이하에는 연 1.5%, 10억원 초과 금액에는 연 0.1%가 적용된다. 이자는 매 분기 결산한 뒤 원금에 가산하는 방식으로 지급된다.

IBK저축은행 관계자는 "파킹통장에 대한 고객 수요가 지속되는 가운데 여유자금을 보다 효율적으로 운용할 수 있도록 상품을 출시했다"며 "앞으로도 단기 자금 운용 수요와 금융시장 환경을 살펴 고객 수요에 맞는 수신상품을 개발하겠다"고 말했다.



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