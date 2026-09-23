KB국민카드, 수해 피해 전통시장에 친환경 비닐봉투 100만장 지원

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전국 5개 전통시장 1285개 점포 대상…소상공인 포장재 부담 완화

지난해 이어 친환경 상생 캠페인, 지역경제 회복 지원

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 추석을 맞아 수해 피해지역 전통시장 소상공인의 영업 부담을 덜기 위해 전국 5개 전통시장 1285개 점포에 친환경 생분해 비닐봉투 100만장을 지원한다고 23일 밝혔다.

KB국민카드는 사회복지법인 아이들과미래재단, 전국상인연합회와 함께 '국민과 함께하는 전통시장 친환경 상생 캠페인'을 진행한다.

KB국민카드 본사.

이번 캠페인은 인구감소 및 관심지역 가운데 수해 피해를 입은 지역의 전통시장을 지원하기 위해 마련됐다. 소상공인의 포장재 구매 부담을 줄이는 동시에 전통시장을 찾는 고객들의 친환경 소비 참여를 유도한다는 취지다.

지원 대상은 충청권 공주산성시장, 부산권 영도봉래시장, 경남권 통영 서호시장, 호남권 해남매일시장, 대경권 안동구시장 등 전국 5개 전통시장이다. 총 1285개 점포에 생분해 비닐봉투 100만장을 제공한다.

KB국민카드는 지난해에도 수해 피해지역 전통시장을 대상으로 같은 캠페인을 진행했다. 당시 충남 서산시 서산동부시장 등에 친환경 생분해 봉투 약 100만장과 친환경 장바구니 2만장을 지원했다.

KB국민카드 관계자는 "이번 지원이 수해 피해지역 전통시장 소상공인들의 부담을 조금이나마 덜어드리는 데 보탬이 되길 바란다"며 "많은 분들이 전통시장을 찾아 소상공인들에게 실질적인 도움이 되고 지역경제 회복에도 힘이 되길 기대한다"고 말했다.

yunyun@newspim.com