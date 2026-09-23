교보악사자산운용, '교보자산운용'으로 사명 변경

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18년 합작체제 종료…교보생명 100% 자회사 새출발

ETF·퇴직연금·기관 고객 솔루션 집중, '파워 SK 그룹 ETF' 첫선

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보악사자산운용이 '교보자산운용'으로 사명을 변경하고 교보금융그룹의 자산운용 전문회사로 새롭게 출발한다.

교보자산운용은 지난 22일 임시주주총회를 열고 사명을 기존 교보악사자산운용에서 교보자산운용으로 변경했다고 23일 밝혔다. 지난달 교보생명의 100% 자회사로 편입된 데 이어 사명 변경까지 마무리했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보자산운용 CI [사진=교보자산운용] 2026.09.23 yunyun@newspim.com

교보악사자산운용은 2008년 9월 교보생명과 프랑스 악사그룹 계열 자산운용사가 각각 지분 50%를 보유한 합작법인으로 출범했다. 교보생명은 지난달 BNP Paribas Asset Management Holding이 보유한 지분 50%, 300만주를 1075억원에 인수하면서 18년간 이어진 합작체제를 끝냈다.

교보자산운용은 지배구조 단일화를 계기로 상품 개발과 영업, 고객 솔루션을 일관된 전략 아래 추진하고 교보생명을 비롯한 그룹 금융사업과 자산운용 부문의 연계를 강화할 계획이다.

교보금융그룹의 장기 고객 기반과 글로벌 네트워크에 교보자산운용의 주식·채권·글로벌 운용 역량을 결합해 그룹 차원의 자산관리 경쟁력을 높인다는 구상이다.

ETF와 퇴직연금, 기관 고객 솔루션을 주요 성장 사업으로 육성한다. 첫 행보로 지난 22일 SK그룹 주요 상장기업에 투자하는 '파워 SK 그룹 ETF'를 유가증권시장에 상장했다. 반도체와 데이터센터, 에너지 등 SK그룹의 인공지능(AI) 관련 사업에 투자하는 상품이다.

향후 지수형과 테마형 ETF 상품군을 확대하고 퇴직연금 시장에서는 인덱스펀드와 타깃데이트펀드(TDF), 글로벌 주식·채권 상품 등을 강화할 예정이다. 기관 고객을 대상으로는 채권뿐 아니라 액티브 주식형 상품을 확대한다.

조직도 ETF와 퇴직연금, 기관 고객 솔루션 부문을 중심으로 재편해 사업 간 연계와 전략 실행 속도를 높일 계획이다.

교보자산운용 관계자는 "자산운용 역량을 그룹 금융사업과 유기적으로 연결해 고객의 선택 폭을 넓히는 것이 이번 변화의 핵심"이라며 "전통자산에서 축적한 운용 역량을 바탕으로 고객의 장기 투자 목적에 맞는 상품과 솔루션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com