[글로벌 마켓 리포트 9월 23일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 22일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 혼조세로 마감했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 블루칩으로 구성된 다우존스산업평균지수는 전장보다 185.14포인트(0.36%) 내린 5만1863.69에 거래를 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.06포인트(0.00%) 하락한 7764.64, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 122.18포인트(0.45%) 오른 2만7244.28로 장을 마감했다.

나스닥지수는 사상 최고치를 경신했고, S&P500지수는 8월 13일 기록한 사상 최고 종가에서 1% 이내로 다가섰다.

메타 플랫폼스 로고.[이미지=로이터 뉴스핌]

메타 플랫폼스의 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈'를 향한 기대와 공포가 엇갈리면서 마이크론 테크놀로지 등 반도체주는 급등한 반면 소비 관련주는 약세를 보였다.

메모리 반도체 업체인 마이크론과 샌디스크는 각각 5.00%, 6.82% 급등했다. 필라델피아 반도체 지수는 엿새 연속 상승했다.

뮤즈가 소매업체와 온라인 증권사 등 기존 소비자 기업과 경쟁하게 될 것이라는 우려가 제기됐다. 이에 차량 호출 업체 우버와 리프트는 각각 1.28%, 2.42% 내렸고, 여행 예약 업체 익스피디아와 증권사 찰스슈왑도 각각 0.11%, 6.10% 하락했다. JP모간체이스와 웰스파고 등 은행주도 약세였다.

중동 정세는 호재로 작용했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 유엔총회를 계기로 이란 대표단과 세 시간 동안 만난 회담이 "매우 생산적"이었다며 조만간 추가 회담이 추진되고 있다고 밝혔다.

시장은 24일 진행되는 미중 정상회담을 주시하고 있다. 무역 휴전 연장과 AI 규제가 논의될 수 있다는 관측이 나온다.

◆ 유가 2주래 최저...금도 하락

국제유가는 중동 지역의 원유 공급 흐름 개선 소식에 하락 마감했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 10월물은 1.19달러(1.24%) 하락한 94.99달러에 거래를 마쳤다. 이날 만기를 맞은 WTI 10월물은 장중 한때 2달러 넘게 떨어지며 9월 8일 이후 최저 수준까지 밀렸다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 11월물은 전장보다 1.09달러(1.09%) 내린 배럴당 99.25달러에 마감했다.

사우디아라비아가 동서 송유관 운영을 재개한 데 이어 호르무즈 해협을 통한 원유 수출도 늘어난 것으로 나타나면서 공급 차질 우려가 완화된 영향이다. 필 플린 프라이스 퓨처스 그룹 선임 애널리스트는 사우디 국영 석유기업 아람코가 걸프 지역에서 초대형 원유운반선(VLCC) 7척에 약 1400만 배럴의 원유를 실었다고 전했다. 위성 및 선박 추적 자료에 따르면 최근 6일간 호르무즈 해협을 통과한 사우디 원유 물량은 하루 평균 약 290만 배럴로, 8월의 약 70만 배럴에서 크게 증가한 것으로 나타났다.

지난 6일(현지시간) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. [사진=로이터 뉴스핌]

금값은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성과 달러 강세 여파가 계속되며 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 미국 금 선물은 전장보다 0.2% 내린 온스당 4376.40달러에 거래를 마쳤다. 현물 금 가격은 한국시간 23일 오전 2시 40분 기준 전장보다 0.2% 하락한 온스당 4336.21달러를 기록했다.

CME 페드워치 툴에 따르면 트레이더들은 12월 연준의 금리 인상 가능성을 90%로 반영하고 있다.

◆ 美 국채 금리↓…달러는 두 달 만에 최고

국제유가가 하락하면서 미국 국채 금리도 일제히 내렸다.

글로벌 채권시장의 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전장보다 1.2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.941%를 기록했다. 지난주 장중 5.041%까지 치솟아 2007년 이후 최고치를 기록했던 10년물 금리는 이날 5% 아래에서 거래를 마쳤다.

30년물 금리는 1.5bp 하락한 5.281%를 기록했다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 장중 4.7879%까지 치솟아 2년 만에 최고치를 기록했지만 이후 방향을 틀어 전장보다 2.5bp 내린 4.728%로 내려왔다.

달러화는 상승했다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.17% 오른 100.59를 기록했다. 장중에는 0.29% 오른 100.70까지 치솟아 7월 30일 이후 약 두 달 만에 최고치를 기록했다.

유로화는 달러 대비 0.18% 하락한 1.1441달러를 기록했다. 영국 파운드화는 달러 대비 0.23% 하락한 1.3332달러를 기록했다. 파운드화는 2거래일 연속 하락했으며 최근 7거래일 가운데 6거래일 약세를 보였다.달러/엔 환율은 0.03% 오른 157.41엔을 기록하며 달러화가 엔화 대비 3거래일 연속 상승세를 이어갔다.

독일 프랑크푸르트 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시는 소폭 상승

유럽 주요국 증시는 유가 하락에 소폭 상승 마감했다.

범유럽 지수인 스톡스600지수는 전 거래일 대비 0.85포인트(0.13%) 오른 642.78에 거래를 마쳤다. 전날 두 달여 만의 최대 상승폭을 기록한 데 이어 이틀째 올랐다. 독일 DAX지수는 3.84포인트(0.02%) 상승한 2만5578.85, 프랑스 CAC40지수는 15.97포인트(0.20%) 오른 8154.91, 스페인 IBEX35지수는 29.70포인트(0.15%) 상승한 1만9754.10에 마감했다. 영국 런던 증시에서 FTSE100지수는 30.68포인트(0.29%) 내린 1만708.33에 마감했다.

대부분 업종이 상승했다. 소매업종은 4월 초 이후 최대 상승폭을 기록하며 오름세를 이끌었다. 주택 리모델링 소매업체 킹피셔가 연간 이익 전망을 상향한 뒤 12.4% 급등한 영향이 컸다. 기술주는 미국 나스닥지수가 장중 사상 최고치를 기록한 데 힘입어 1.5% 올랐다.

반면 은행주가 1% 내리며 상승폭을 제한했다. 통신주는 2.1% 하락했다. 스웨덴 통신장비 업체 에릭슨은 모간스탠리가 투자의견을 낮춘 뒤 3.8% 떨어졌다.

wonjc6@newspim.com