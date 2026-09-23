키움증권배 철권 스타즈컵…DRX '무릎' 출격해 SK하이닉스 주식 쏜다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중계 알림 신청 고객에 DRX 굿즈 증정

신규 고객 선착순 5000명 주식 지급

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 키움증권이 철권 프로게이머 '무릎(배재민)'이 출전하는 e스포츠 대회를 연다. 대회 개최를 기념해 DRX 공식 굿즈와 SK하이닉스 소수점 주식을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

키움증권은 DRX 소속 철권 프로게이머 '무릎' 배재민 선수가 출전하는 '키움증권배 철권 스타즈컵'을 다음 달 17일 개최한다고 23일 밝혔다.

대회는 SOOP에서 단독 생중계되며 누구나 시청할 수 있다. 키움증권은 다음 달 16일까지 '철권 스타즈컵 중계 알림 이벤트'를 진행한다. 사전 알림을 신청한 고객에게는 대회 당일 생중계 링크를 제공한다.

DRX 소속 철권 프로게이머 '무릎' 배재민 선수가 출전하는 '키움증권배 철권 스타즈컵'이 다음 달 17일 개최된다. [사진=키움증권]

비대면 계좌를 보유한 고객은 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 DRX 공식 유니폼과 목걸이, 팔찌, 텀블러 등 다양한 굿즈를 받을 수 있다.

대회 당일에는 SOOP 무릎 선수 채널에서 '타임 어택 이벤트'도 진행한다. 키움증권 신규 고객 선착순 5000명에게는 SK하이닉스 소수점 주식 1만원어치를 지급한다. 참여는 라이브 방송 중 공개되는 이벤트 페이지에서 가능하다.

최근 증권사들은 e스포츠와 프로야구, 공연 등 다양한 문화 콘텐츠와 연계한 마케팅을 확대하며 MZ세대 고객 확보에 나서고 있다. 특히 주식 쿠폰과 소수점 주식, 굿즈 등을 활용한 이벤트를 통해 젊은 투자자와의 접점을 넓히고 있다.

키움증권 관계자는 "세계적인 철권 선수로 활약해 온 무릎 선수와 함께 팬들에게 특별한 즐거움을 선사할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 대회를 통해 팬들이 무릎 선수의 수준 높은 경기와 e스포츠의 매력을 마음껏 즐기길 바라며 앞으로도 고객과 소통할 수 있는 다양한 기회를 마련할 예정"이라고 말했다.

plum@newspim.com