토스페이먼츠, 사업자 대상 무료 세미나 '2026 GEO 그로스 살롱' 개최

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 토스페이먼츠가 사업자를 대상으로 무료 세미나 '2026 GEO 그로스 살롱'을 개최한다고 23일 밝혔다.

[사진=토스페이먼츠]

세미나는 오는 10월 14일 서울 서초구 토스 신논현 오피스에서 온·오프라인으로 동시 진행되며 참가비는 무료다. 가맹점의 마케팅 지원을 위해 기획된 행사로 신청자에게는 다시보기 영상이 제공된다. 토스페이먼츠 공식 블로그에서 신청할 수 있으며 참석자는 별도 선정해 안내한다.

이번 세미나 주제인 GEO(생성형 엔진 최적화)는 생성형 AI가 답변을 생성할 때 특정 브랜드나 콘텐츠가 출처로 인용·추천되도록 최적화하는 전략이다. 생성형 AI 사용이 활성화되면서 기존 검색엔진최적화(SEO)와 함께 새로운 마케팅 방식으로 다뤄지고 있다.

세미나에서는 GEO 인텔리전스 플랫폼 트루스박스(Trxbx)의 조황 대표가 연사로 참석해 브랜드 분석 사례를 바탕으로 업종별 AI 검색 노출 전략을 발표한다. 뷰티·식품·패션·가전·여행 업종 사례를 중심으로 AI가 선호하는 콘텐츠 유형과 제작 방법을 다룰 예정이다. 현장 참석자에게는 브랜드 AI 검색 노출 현황 진단서와 후속 컨설팅 기회가 제공된다.

토스페이먼츠는 생성형 AI를 통해 유입된 방문자를 매출로 연결하는 방안도 발표한다. 결제 데이터를 바탕으로 전환율 개선 지점을 진단하고, AI 노출 성과를 높이기 위한 인사이트를 제시할 예정이다.

토스페이먼츠 관계자는 "AI 검색 확산에 맞춰 사업자에게 필요한 전략을 공유하고자 세미나를 마련했다"며 "AI 환경에서 브랜드를 알리고 성과로 연결하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com