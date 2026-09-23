나경원 "北 설치 추정 지뢰 장병 발목 절단에도...李, 유엔서 체제 존중 타령"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 23일 이재명 대통령의 유엔총회 기조연설에 대해 북한의 도발에 대한 규탄 없이 '북한 체제 존중'과 '평화공존'을 강조했다며 비판했다.

나 의원은 이날 페이스북에 "우리 장병이 DMZ(비무장지대)에서 북한 설치 추정 지뢰 폭발로 발목이 절단됐다"며 이같이 밝혔다.

나경원 국민의힘 의원[사진=뉴스핌DB]

이어 "그런데 피눈물 나는 안보 참사가 벌어진 바로 다음 날 이재명 대통령은 유엔총회 연단에 서서 북한의 사실상 지뢰도발 등 각종 도발에 대한 단 한마디 규탄조차 입에 올리지 않았다"고 주장했다.

나 의원은 "도발을 감행한 적을 향해 책임을 묻기는커녕 도리어 '체제를 존중하겠다', '싸울 필요 없는 평화공존'이라며 평화 타령만 늘어놓았다"고 비판했다.

그는 "피 흘린 장병을 사지에 남겨두고 바다 건너가 외친 것이 고작 북한 김정은 정권을 향한 낯뜨거운 구애란 말인가"라며 "이것이 대한민국 대통령의 국가관이고 안보관인가"라고 반문했다.

또 이 대통령이 "북측의 핵·미사일 능력 고도화를 중단시키고 중기적으로 축소를 거쳐 장기적으로 핵 없는 한반도를 향해 나아갈 수 있을 것"이라고 발언한 것을 두고 "기어이 국제무대에서 '완전한 북한 비핵화'를 후순위로 미뤄버린 것"이라고 비판했다.

나 의원은 "이 정권의 낭만적인 단계적 해법은 결국 북한이 핵을 거머쥔 채로 교류와 관계 정상화만 누리는 모순적 상황을 낳을 뿐"이라며 "이는 사실상 국제무대에서 북한의 핵보유국 지위를 용인해 주는 꼴이나 다름없다"고 지적했다.

그러면서 정부를 향해 "DMZ 지뢰 폭발 참사에 대한 북한 소행 여부와 지뢰 파편 감식 결과를 즉각 투명하게 공개하라"며 "북한의 군사적 도발에 대해 강력히 규탄하고, 군사분계선 침범과 무장지대화 작업에 대해 즉각적인 군사적·외교적 억제 조치를 실행하라"고 요구했다.

jeongwon1026@newspim.com