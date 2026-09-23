SSG닷컴, 추석 선물 특가전…아디다스 러닝화 44% 할인

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오는 24~27일 '수퍼문 페스타'

신세계몰 7% 쿠폰 무제한

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 추석을 앞두고 오는 24일부터 27일까지 나흘간 선물용 라이프스타일 상품을 할인 판매하는 '수퍼문 페스타'를 진행한다고 23일 밝혔다.

추석 선물을 아직 준비하지 못한 고객이 대상이다. 패션·뷰티부터 가전·리빙, 상품권까지 선물 수요가 몰리는 품목을 한데 모았다.

SSG닷컴이 오는 24일부터 27일까지 추석 선물 기획전 '수퍼문 페스타'를 진행한다. [사진=SSG닷컴]

패션·뷰티 품목에서는 아디다스 러닝화를 44%, 코오롱스포츠 경량 아우터를 37%, K2 구스다운을 30% 할인한다. 에스티 로더 화장품도 할인가에 판매한다.

가전·리빙 품목에서는 LG전자 로봇청소기와 네스프레소 캡슐커피머신을 각각 20% 할인한다. 침구와 주방용품 등 생활용품도 특가에 내놓는다.

배송 기간이 필요 없는 상품도 함께 구성했다. SSG상품권을 비롯한 상품권과 조선호텔 아리아 식사권 등을 판매한다.

할인쿠폰도 마련했다. 행사 기간 신세계몰 상품에 쓸 수 있는 7% 할인쿠폰은 제한 없이 제공하고, 신세계백화점몰 상품에 적용되는 7% 할인쿠폰은 ID당 1장 준다.

kji01@newspim.com