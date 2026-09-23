무신사 스탠다드, '나우아임영'과 한정 협업…드로즈 3팩 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정상가 2만9900원 3색 구성

아트피스 3세트 래플·전시로 공개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 무신사가 전개하는 모던 베이식 캐주얼웨어 브랜드 무신사 스탠다드는 힙합 아티스트 나우아임영(NOWIMYOUNG)과 협업한 한정 에디션을 '무신사 에디션'을 통해 선보인다고 23일 밝혔다.

첫 협업 상품은 서로 다른 컬러의 드로즈 3개가 한 세트로 구성된 'NY 드로즈 3팩'으로 정상가는 2만9900원이다. 팬츠 위로 언더웨어 밴드를 드러내는 '새깅(Sagging)' 스타일에서 착안해 그래픽과 디테일에 나우아임영의 디자인 요소를 반영했다.

무신사 스탠다드 X 나우아임영 협업. [사진=무신사]

무신사 에디션에서는 NY 드로즈 3팩과 함께 나우아임영이 화보에서 착용한 아이템을 비롯한 주요 상품도 혜택을 적용해 판매한다. 앞서 무신사 스탠다드는 나우아임영과 함께한 26FW 시티 레저 화보를 공개하며 협업의 시작을 알렸다.

무신사 스탠다드는 시그니처 컬렉션 시티 레저를 재해석한 아트피스도 함께 공개한다. 대표 제품인 '라이트 다운 재킷'과 '커브드 팬츠'를 해체·재구성해 작품 형태로 구현했으며 3세트만 제작했다.

아트피스 3세트 가운데 한 세트는 협업에 참여한 나우아임영이 소장하고, 다른 한 세트는 래플 당첨자 1명에게 제공한다. 나머지 한 세트는 '무신사 스탠다드 2026 윈터 프리뷰'에 전시해 일반 고객에게 공개할 예정이다.

이번 협업은 국내외 젊은 소비자층에게 무신사 스탠다드의 스타일을 전달하기 위해 기획됐다. 무신사 스탠다드는 협업 상품과 아트피스, 화보 등 서로 다른 콘텐츠로 이번 협업을 구성했다.

kji01@newspim.com