GS샵, 쏘울·쏘내추럴 FW 전개…캐시미어 100% 라인 선보여

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내몽고산 캐시미어·호주산 메리노 울

오는 28일 '이진아 셀렉션' 방송

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS샵은 울과 캐시미어 등 프리미엄 소재를 앞세운 자체 패션 브랜드 '쏘울'과 '쏘내추럴'의 가을·겨울(FW) 컬렉션을 전개한다고 23일 밝혔다.

올 가을 패션 시장에서는 화려한 장식이나 과한 디테일 대신 차분한 색감과 간결한 디자인에 소재 고유의 질감을 살린 옷이 주목받고 있다는 것이 GS샵의 설명이다. 두 브랜드 모두 소재 본연의 가치와 자연스러운 실루엣을 앞세운 상품으로 컬렉션을 구성했다.

GS샵 '이진아 셀렉션'에서 '쏘내추럴' 26 FW 울 컬렉션을 선보인다. [사진=GS리테일]

프리미엄 니트 전문 브랜드 '쏘울'은 이번 시즌 니트와 아우터, 하의, 머플러를 하나의 시리즈로 묶었다. 소재와 색상, 실루엣의 조화를 고려해 한 브랜드 안에서 전신 코디가 가능하도록 구성했다.

간절기용으로는 캐시미어 100% 라인을 마련했다. 오는 28일 오전 8시 15분 '이진아 셀렉션'에서 '멜팅 캐시미어 머플러'와 '소모 캐시미어 반팔 니트' 등을 선보인다. 두 상품 모두 내몽고산 캐시미어 100% 원사로 제작해 착용감과 보온성을 함께 고려했다.

GS샵에서 오는 28일 '쏘내추럴' FW 울 컬렉션을 방송한다. [사진=GS리테일]

이 밖에 호주산 파인 메리노 울을 사용한 재킷과 가디건 등 니트류도 함께 내놓는다.

매 시즌 대표 소재를 중심으로 컬렉션을 꾸려온 '쏘내추럴'은 이번 FW 시즌 콘셉트를 '소프트 미니멀리즘'으로 정했다. 캐시미어와 울, 카멜헤어 등 겨울 소재를 활용해 컬렉션을 구성했다.

같은 날 '이진아 셀렉션'에서는 100% 울을 사용해 헤어리한 질감을 살린 '쏘내추럴'의 니트와 재킷을 방송한다. 허벅지부터 무릎까지 둥글게 곡선을 그리는 커브드 팬츠 2종도 이번 시즌 새로 선보인다.

GS샵은 두 브랜드를 통해 소재를 앞세운 FW 패션 상품을 이어갈 계획이다.

kji01@newspim.com