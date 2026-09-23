신세계사이먼 여주 아울렛, 국내 최초 '뷰오리' 입점

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계사이먼은 여주 프리미엄 아울렛 EAST에 프리미엄 액티브웨어 브랜드 '뷰오리'가 신규 입점했다고 23일 밝혔다. 국내 아울렛 업계 최초 입점이다.

여주 프리미엄 아울렛 뷰오리 매장 외부. [사진= 신세계사이먼]

신세계인터내셔날이 공식 수입·판매하는 뷰오리는 미국 캘리포니아에서 시작된 브랜드로, 편안한 착용감과 세련된 디자인을 기반으로 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있다. 여주 프리미엄 아울렛은 최근 웰니스·애슬레저 트렌드 확산에 맞춰 기존 룰루레몬에 이어 뷰오리를 선보이며 프리미엄 액티브웨어 카테고리를 강화했다.

뷰오리 매장에서는 오픈 기념으로 오는 30일까지 전 품목 아울렛 가격에서 추가 10% 할인을 제공한다. 30만원 이상 구매 고객에게는 선착순 에코백을 증정한다.

신세계사이먼 관계자는 "최근 웰니스와 애슬레저 트렌드 확산에 따라 관련 브랜드에 대한 고객 수요도 꾸준히 늘고 있다"며 "앞으로도 고객들의 라이프스타일에 맞춰 경쟁력 있는 브랜드 라인업을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

fineview@newspim.com