이마트, 경기 취약계층 식탁에 친환경 농산물…3년간 6억원 지원

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취약계층 대상 '신선한 그냥드림' 사업 추진

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 경기도, 경기도사회복지협의회와 함께 취약계층에 친환경 농산물을 지원하는 '신선한 그냥드림' 사업을 추진한다.

이마트는 지난 22일 경기 광명푸드뱅크마켓센터에서 업무협약을 체결하고 올해부터 3년간 총 6억원을 지원한다고 23일 밝혔다.

지난 22일 그냥드림 1호 사업장인 경기도 광명푸드뱅크마켓센터에서 열린 '신선한 그냥드림' 업무협약식에서 한채양 이마트 대표이사(왼쪽), 추미애 경기도지사(가운데), 전창호 경기도사회복지협의회장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. 이마트는 3년간 총 6억원을 후원해 친환경 농산물을 경기도 '그냥드림' 이용자들에게 지원할 예정이다. [사진=이마트 제공]

신선한 그냥드림은 이마트의 후원금으로 친환경 농산물을 구입해 경기도 '그냥드림' 이용자들에게 제공하는 사업이다. 그냥드림은 소득증빙 없이 생계에 어려움을 겪는 도민들이 식료품과 생필품을 지원받을 수 있는 경기도 복지사업이다.

이마트는 올해부터 매년 2억원씩 지원한다. 경기도사회복지협의회는 후원금으로 친환경 농산물을 구매해 도내 17개 시·군 21개 사업장을 통해 필요한 도민들에게 전달할 예정이다. 지원 대상자는 기존 가공식품 중심의 지원 품목에 더해 신선 농산물을 추가로 받을 수 있다.

이번 사업은 이마트와 경기도가 2023년부터 추진해온 '신선한 식탁' 사업을 발전시킨 것이다. 이마트는 '신선한 식탁' 사업을 통해 3년간 총 6억원을 지원하며 경기도 내 취약계층과 친환경 농가를 연결하는 상생 모델을 구축해왔다.

nrd@newspim.com