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코레일 자회사 3개 체제로…편의점·수하물 서비스도 개선

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  • 코레일이 23일 5개 자회사 통합을 마쳤다
  • 코레일네트웍스·관광개발 등 3개 전문회사로 재편했다
  • 편의점·KTX·연계교통 개선해 서비스 높였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코레일 자회사 5개→3개 통합
고객서비스·유통물류·유지관리 전문회사로
AI 청소·연계교통 강화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한국철도공사(코레일)이 5개 자회사 통합 절차를 마무리하고 3개 전문회사 체제로 전환한다. 자회사별 중복 기능을 조정하는 동시에 이용객이 체감할 수 있는 서비스 개선도 추진한다.

코레일 자회사 통합 참고 이미지 [자료=국토교통부]

23일 국토교통부는 코레일 자회사 통합 절차를 마무리하고 기존 5개 자회사를 3개 전문회사 체제로 재편한다고 밝혔다.

코레일네트웍스와 코레일관광개발은 고객서비스 전문회사인 가칭 '코레일관광네트웍스'로 통합한다. 코레일유통과 코레일로지스는 가칭 '코레일유통물류'로 합쳐 유통·물류를 담당한다. 합병 대상이 아닌 코레일테크는 청소와 유지보수 등 유지관리 전문회사 역할을 강화한다. 통합 회사의 공식 명칭은 직원 의견수렴과 전문가 자문을 거쳐 연내 확정할 예정이다.

국토부는 지난해 12월부터 자회사 구조개편 전담조직(TF)을 꾸려 개편안을 논의해왔다. 지난 2월 19일부터 3월 17일까지 노조 릴레이 면담을 진행하고 5차례 노사정협의체를 거쳐 통합안을 마련했다. 이후 지난 6월 30일 공공기관운영위원회 심의·의결을 거쳐 통합안을 확정한 뒤 기업가치평가와 기업결합심사 등 합병 절차를 진행했다.

고객서비스 전문회사는 역 이용부터 열차, 연계교통, 관광서비스까지 기존 두 회사가 각각 담당하던 서비스를 연결하는 역할을 맡는다. 유통·물류 전문회사는 양사의 유통·물류 인프라와 사업 역량을 결합해 철도 기반 유통·물류 사업을 추진한다.

코레일테크는 AI 기반 첨단장비를 청소와 유지보수 등에 활용한다. 코레일과의 기능조정을 통해 유지보수 분야의 전문성도 높일 계획이다.

국토부와 코레일은 통합에 맞춰 '국민체감서비스 10가지'도 내놨다. 이용객 편의 분야에서는 역사 편의점 서비스와 화장실 환경 개선, 연계교통 확대, 고객안내 원스톱서비스, 수하물 보관공간 확대 등을 추진한다. 안전 분야에서는 재난 발생 시 철도 지원 역할과 유지보수·작업자 안전, 철도 건널목 안전을 강화한다.

역사 내 편의점 '스토리웨이'는 가격 경쟁력을 높이고 '1+1', '2+1' 등 할인행사를 확대한다. 코레일로지스가 보유한 국내외 물류 역량을 활용해 일부 수입상품은 해외 제조·공급사와 직접 거래하는 방식으로 바꿔 유통단계를 줄일 계획이다. 여기서 절감한 비용은 가격 경쟁력과 고객 편의 개선 등에 활용한다.

역사 청소에는 AI 기반 장비를 도입한다. 노후 일반열차 화장실은 시설을 분해한 뒤 스팀장비로 살균·소독하는 특별청소도 실시한다.

KTX 열차 내부 공간도 손본다. 이용률이 낮은 자판기를 수하물 보관공간으로 바꿔 캐리어 등을 들고 탑승하는 승객의 편의를 높인다. 연말까지 자판기 이용현황을 살펴 전환 대상을 정한 뒤 순차적으로 적용할 예정이다.

연계교통 서비스도 확대한다. 10월 하순부터 코레일관광네트웍스 철도관광상품 이용객에게 주차요금 30% 할인을 적용한다. 카셰어링과 렌터카, 시내·시외버스, 수요응답형 교통(DRT) 등을 철도와 연계하는 로드맵도 연말까지 마련한다.

코레일과 자회사 간 기능조정도 이어진다. 2027년 상반기까지 기능조정 로드맵을 만들고 관계기관 협의를 거쳐 같은 해 말까지 위탁계약을 완료할 계획이다. 통합에 따른 기관 간 인적이동은 하지 않는 것을 전제로 한다.

직원은 고용승계를 원칙으로 한다. 국토부와 코레일은 노사정협의체를 지속 운영해 임금·인사·근무환경과 기능조정 등을 논의하고 기관 간 임금·복리후생 격차 완화와 근무체계 개선도 추진할 방침이다.

김태병 국토부 철도국장은 "이번 자회사 통합은 단순히 회사의 수를 줄이는 데 그치는 것이 아니라 자회사별 역할을 명확히 하고 분야별 전문성을 높여 철도 이용객의 편익을 향상하고 안전을 강화하기 위한 것"이라며 "직원 처우개선 등에 대해서도 노사와 지속적으로 소통해 3개 자회사 체제가 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 코레일 자회사는 어떻게 통합되나요?

A. 기존 5개 자회사가 3개 전문회사 체제로 재편됩니다. 코레일네트웍스와 코레일관광개발은 고객서비스 전문회사인 가칭 '코레일관광네트웍스'로, 코레일유통과 코레일로지스는 유통·물류 전문회사인 가칭 '코레일유통물류'로 통합됩니다. 코레일테크는 청소·유지보수 등 유지관리 전문회사 역할을 강화합니다.

Q. 자회사 통합으로 철도 이용객에게 달라지는 점은 무엇인가요?

A. 역 이용부터 열차와 연계교통, 관광서비스까지 연결하는 고객서비스가 강화됩니다. 역사 편의점과 화장실 환경 개선, 연계교통 확대, 고객안내 원스톱서비스, KTX 수하물 보관공간 확대 등 '국민체감서비스 10가지'도 추진합니다.

Q. 역사 편의점 '스토리웨이'는 어떻게 바뀌나요?

A. '1+1', '2+1' 등 할인행사를 확대하고 가격 경쟁력을 높일 계획입니다. 일부 수입상품은 코레일로지스의 물류 역량을 활용해 해외 제조·공급사와 직접 거래하는 방식으로 유통단계를 줄이고, 절감된 비용은 가격 경쟁력과 고객 편의 개선 등에 활용합니다.

Q. KTX 내부와 철도 연계교통 서비스는 어떻게 개선되나요?

A. 이용률이 낮은 KTX 내부 자판기를 수하물 보관공간으로 바꿔 캐리어 등을 보관할 수 있도록 할 계획입니다. 또 10월 하순부터 철도관광상품 이용객에게 주차요금 30% 할인을 적용하고, 카셰어링·렌터카·버스·수요응답형 교통(DRT) 등을 철도와 연계하는 로드맵도 연말까지 마련합니다.

Q. 자회사 통합으로 직원들의 고용이나 근무조건도 달라지나요?

A. 직원은 고용승계를 원칙으로 하며 통합에 따른 기관 간 인적이동은 하지 않는 것을 전제로 합니다. 국토부와 코레일은 노사정협의체를 계속 운영해 임금·인사·근무환경과 기능조정 등을 논의하고, 기관 간 임금·복리후생 격차 완화와 근무체계 개선도 추진할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com

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