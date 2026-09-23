[오늘날씨] 절기상 '추분'에도 한낮 29도 '늦더위'

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서울 아침 19도…일교차 10도 안팎

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 낮과 밤 길이가 같아지는 절기상 추분으로 수요일인 23일은 한낮 기온이 29도까지 오르며 늦더위가 나타날 전망이다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해상에서 동진하는 고기압 영향을 받고 전국이 대체로 맑을 전망이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 전국이 대체로 맑은 날씨를 보인 20일 오후 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 시민들이 나들이를 즐기고 있다. 2026.09.20 khwphoto@newspim.com

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲수원 18도 ▲춘천 14도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 15도 ▲전주 18도 ▲광주 17도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 19도다.

최고기온은 ▲서울 29도 ▲인천 27도 ▲수원 28도 ▲춘천 29도 ▲강릉 27도 ▲청주 28도 ▲대전 29도 ▲전주 30도 ▲광주 29도 ▲대구 29도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com