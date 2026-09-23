이찬진, 은행지주 인사에 쓴 소리…"CEO 선임, 계파·친소관계 배제해야"

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자회사 CEO 인선 앞두고 승계절차 공정성 강조

지자체 금고 과당경쟁·금융사고 증가도 경고

내부통제 강화 당부

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =이찬진 금융감독원장이 은행지주 회장들에게 자회사 최고경영자(CEO) 선임 과정에서 특정 계파나 친소관계를 배제하고 능력에 따라 적임자를 선별해달라고 당부했다.

23일 금융감독원에 따르면 이 원장은 이날 오전 8개 은행지주 회장과 은행연합회장이 참석한 간담회를 열고 금융권의 당면 현안과 향후 방향을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 이찬진 금융감독원장이 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 업무보고를 하고 있다. 2026.07.29 mironj19@newspim.com

이 원장은 올해 하반기를 글로벌 통화정책 기조 변화로 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 은행장 등 70여개 자회사 CEO 선임 절차가 진행되는 "변화의 시기"라고 평가했다.

그는 자회사 CEO 선임과 관련해 "특정 계파나 친소관계에 매몰됨 없이 능력에 기반한 적임자를 선별할 수 있도록 힘써달라"고 당부했다.

또 "CEO 후보군 선정, 검증 및 평가, 기록 등 일련의 승계절차 과정에서 지켜야 할 기준과 절차를 구체적으로 마련해 승계절차의 공정성과 투명성을 강화해달라"고 주문했다.

특히 지주회사의 자회사대표이사후보추천위원회가 CEO 후보를 추천·선정하는 과정에서 자회사 임원후보추천위원회가 실질적인 역할을 수행할 수 있도록 보장해달라고 강조했다.

지방자치단체 금고은행 입찰 과정에서 나타나는 과당 경쟁에 대해서도 우려를 나타냈다.

이 원장은 "자본력의 우위가 있는 은행이 협력사업비 경쟁을 통해 낙찰자로 선정되는 모습이 불공정한 경쟁으로 보일 수 있다"고 지적했다.

이어 "지자체 금고 입찰을 단순한 이해타산의 관점에서 바라보기보다 '지역 내 자금 순환'과 '지방 균형발전'이라는 국가적 과제도 함께 고려해달라"고 요청했다.

그러면서 "금감원은 향후 협력사업비 지출이 은행의 건전성과 수익성에 미치는 영향을 면밀히 분석했는지 여부 등을 살펴볼 예정"이라고 강조했다.

금융사고 예방을 위한 내부통제 강화도 주문했다. 금감원에 따르면 은행권 금융사고는 2023년 33건, 696억9000만원에서 올해 1~7월 47건, 1708억2000만원으로 증가했다.

여기에 최근에는 내부 직원에 의한 사고뿐 아니라 소득·재직증명서 위변조, 담보평가액 부풀리기, 허위 분양계약서 이용 등 외부인 사기와 해외 점포를 중심으로 금융사고가 증가하는 추세다.

이 원장은 "내부통제 강화를 위한 충분한 인력과 자원이 투입되지 않는다면 그 어떠한 제도개선도 의미가 없다"며 "지주그룹 내 금융회사들의 내부통제가 경영 전반에 걸쳐 빈틈없이 작동할 수 있도록 충분한 내부자원을 확보하고, 내부통제가 실질적으로 작동할 수 있는 조직문화와 책임 있는 실행에 나서달라"고 요청했다.

금감원은 앞으로 위규행위 발생 시 평가·보상체계의 적정성과 조직 차원의 유인 여부 등 근본적인 문제점까지 점검할 계획이다.

이 원장은 "시장과 국민의 신뢰 없이는 금융업이 존재할 수 없다"며 "은행지주 회장들도 중요 의사결정 전에는 우리나라 금융산업에 미치는 영향력과 사회적 책임을 다시 한번 생각해달라"고 당부했다.

조용병 은행연합회장은 "금융회사의 건전성과 내부통제, 소비자 보호까지 책임지는 CEO 선임 절차는 투명하고 공정하게 진행돼야 한다"는 데 뜻을 같이했다.

은행지주 회장들도 자회사 CEO 선임 절차에 부족한 부분이나 개선할 점은 없는지 다시 살펴보고, 내부통제 강화를 위해 충분한 인력과 자원을 배치해 금융사고를 사전에 예방하도록 노력하겠다고 밝혔다.

romeok@newspim.com