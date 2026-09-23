[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 23일

AI 핵심 요약beta
- 9월 3일 김민석 대표가 최고위원회의와 귀성길 인사에 나섰다
- 장동혁 대표와 정점식 원내대표도 추석 민생·봉사 일정에 나섰다
- 의원실 세미나와 소통관 기자회견도 잇따라 열렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆의원실 세미나
09:30 주거안정을 위한 매입임대주택 현황과 발전방안 / 의원회관 제2소회의실
10:00 친일반민족행위자 제2기 재산조사위원회 운영전략 토론회 Ⅱ: 4대 실행과제 심화토론 / 의원회관 제11간담회의실
15:00 한국형 온라인안전법 입법 방향과 쟁점: 온라인안전법 연속토론회 3 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
11:00 송영길 의원, [소방 현안 기자회견]
14:00 한창민 의원, [사회민주당 신임 지도부 취임 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 '민티07' 출연
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 추석 귀성길 시민인사 / 용산역
13:00 군 장병 격려 부대 방문(공군)
*한병도 원내대표
09:00 최고위원회의
10:30 추석 귀성길 시민인사
◆국민의힘
*장동혁 당대표
11:00 추석맞이 청년레드윙 봉사활동 / 청소년비전센터 십대지기
*정점식 원내대표
10:30 추석 명절 민생현장 방문 / 영등포쪽방상담소
21:00 TV조선 뉴스9 출연
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 추석 귀성인사 / 용산역
11:00 서울시당 민생기병대 추석맞이 남대문시장 방문 / 남대문시장 일원
*김준형 원내대표
07:25 김어준의 뉴스공장 출연
14:00 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 제1차 비상대책위원회의 / 본청 170호
*천하람 원내대표
통상업무