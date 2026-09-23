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9월 소비심리 한 달 만에 반등…소득여건 개선 기대 커져

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  • 한국은행이 23일 9월 소비자동향조사 결과를 발표했다
  • 9월 소비자심리지수는 106.6으로 한 달 만에 반등했다
  • 소득여건 기대와 경기개선이 심리 회복을 이끌었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

CCSI 106.6, 전월比 2.1p 상승, 가계수입전망 2p↑
금리수준전망 128로 상승, 주택가격전망 125 유지

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 수출과 소비 등 양호한 실물경제 흐름에 힘입어 소비자심리가 한 달 만에 반등했다. 국내 증시 변동성이 줄어든 가운데 소득여건 개선에 대한 기대도 커졌다.

23일 한국은행이 발표한 '2026년 9월 소비자동향조사 결과'에 따르면 이달 소비자심리지수(CCSI)는 106.6으로 전월 대비 2.1포인트(p) 상승했다.

[자료=한국은행]

소비자심리지수는 지난 4월 99.2까지 하락한 뒤 5월부터 7월까지 상승세를 이어가다 8월 104.5로 내렸고 이달 다시 반등했다. CCSI는 장기평균치를 기준값 100으로 하며 100을 웃돌면 장기평균보다 낙관적임을 의미한다.

소비심리 개선에는 소득여건에 대한 기대와 현재 경기에 대한 인식 개선이 영향을 미쳤다. 가계수입전망CSI는 성장세 확대에 따른 소득여건 개선 기대감으로 전월보다 2p 오른 102를 기록했다. 구성지수별 기여도는 0.9p로 가장 컸다.

현재경기판단CSI는 수출과 소비 등 양호한 실물경제 흐름과 국내 증시 변동성 축소로 전월보다 4p 오른 83을 기록했다. 향후경기전망CSI도 90으로 1p 상승했다.

김세용 한국은행 경제심리조사팀 과장은 "반도체 수출 호조가 설비투자로도 이어지고 소비 개선으로도 이어지면서 소득여건 개선으로 파급되는 영향이 분명히 있을 텐데 이번에도 사실 그렇게 나타났다"고 말했다.

금리수준전망CSI는 전월보다 3p 오른 128을 기록했다. 한은은 기준금리뿐 아니라 대출금리와 채권금리 등 시장금리에 대한 전망도 함께 반영되는 지표인 만큼 지난달 기준금리 인상이나 향후 추가 인상 기대 가운데 어느 한 요인의 영향으로 구분하기는 어렵다고 설명했다.

주택가격전망CSI는 125로 전월과 같았다. 수도권 아파트가격의 높은 오름세가 이어졌지만 부동산 대책과 지난달 기준금리 인상 등이 맞물리면서 높은 수준을 유지했다. 장기평균(107)을 크게 웃도는 수준이다.

김 과장은 "수도권 주택가격 오름세가 조사 기간까지 여전히 높은 수준이었기 때문에 주택가격 상승에 대한 기대도 여전히 높은 것으로 생각한다"고 말했다.

향후 1년간 소비자물가 상승률 전망을 의미하는 기대인플레이션율은 2.7%로 전월과 같았다. 중동지역 충돌 재개에 따른 국제유가 상승 등 상방 요인과 통화긴축 지속 기대, 달러/원 환율 하락 등 하방 요인이 엇갈렸다.

지난 1년간 소비자물가 상승률에 대한 인식인 물가인식은 3.0%로 전월과 같았다. 3년 후와 5년 후 기대인플레이션율도 각각 2.6%로 변동이 없었다.

향후 1년간 물가 상승에 영향을 미칠 주요 품목으로는 석유류제품(52.7%), 농축수산물(39.9%), 공공요금(29.8%) 순으로 조사됐다.

김 과장은 향후 소비심리에 대해 "소득여건만에 의해 결정되는 것은 아니고 주식시장 상황이나 중동 전쟁이 터지면 심리는 굉장히 빠르게 식을 수 있다"며 "여러 가지 돌발 변수가 있는 상황에서 우상향할 것이라고 말씀드리기는 어렵다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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