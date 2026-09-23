김혜경 여사, 멜라니아 주최 오찬 행사 참석…"아이들 지키는 디지털 교육에 노력"

'함께 조성해나가는 미래 연합' 행사 참석

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 81차 유엔 총회 고위급 회기에 참석한 이재명 대통령과 함께 뉴욕을 방문한 김혜경 여사는 22일(현지 시간) 오후 도널드 트럼프 미국 대통령 부인 멜라니아 트럼프 여사가 주최한 '함께 조성해나가는 미래(Fostering the Future Together) 연합' 오찬 행사에 참석했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 "멜라니아 여사가 김 여사를 비롯한 각국 정상 배우자들을 환영하며 '세계의 미래는 오늘 우리가 아이들을 위해 무엇을 하느냐에 따라 결정될 것'이라고 말했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 21일 81차 유엔 총회 참석을 위해 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22 photo@newspim.com

'함께 조성해나가는 미래(Fostering the Future Together) 연합'은 멜라니아 여사가 지난해 80차 유엔총회를 계기로 출범시킨 정상 배우자 간 연합체다. 교육과 혁신, 기술을 통해 아이들이 디지털 시대에 건강하게 성장할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다. 현재 50여 개국 정상 배우자가 참여하고 있으며, 메타와 구글, OpenAI 등 글로벌 기술기업도 파트너로 함께하고 있으며, 한국은 지난해 10월 한미 정상회담을 계기로 연합 참여를 결정했다.

김 여사는 뜻깊은 자리를 마련한 멜라니아 여사에게 감사를 표했고, 지난해 출범 리셉션에 참석했던 점을 언급하며 "디지털 기술 발전이 우리 아이들의 더 나은 미래로 이어져야 한다는 공감대를 바탕으로 연합이 빠르게 성장했다"고 말했다.

또 김 여사는 "디지털 전환의 과제들은 어느 한 국가의 노력만으로 해결할 수 없다"며 "한국도 배움의 기회는 넓히고 아이들의 안전은 지키는 디지털 교육을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다"고 소개했다.

안 부대변인은 "김 여사는 각국 정상 배우자들과 디지털 시대의 교육 방향과 안전한 기술 활용 등에 대해 의견을 나눴다"며 "이번 행사는 디지털 기술을 통한 배움의 기회는 넓히면서도 아이들의 안전은 확실히 지켜야 한다는 공동의 인식을 바탕으로, 미래세대를 위한 국제사회의 연대와 협력 의지를 다지는 자리였다"고 설명했다.

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