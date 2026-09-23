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李대통령 "'한반도 평화' 청사진 선언…핵 없는 한반도 향해 나아갈 수 있을 것"

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  • 이재명 대통령이 22일 유엔총회서 평화 청사진을 제시했다.
  • 남북 존중과 소통 복원으로 안정적 공존을 추진하겠다고 했다.
  • 북미 대화 재개를 통해 핵 없는 한반도를 향해 가겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

81차 유엔 총회 기조연설
"남북 간 상호 체제 존중
트럼프 결단에 변화 가능성
북미 대화 재개 발판 마련할 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 유엔(UN) 총회에 참석한 이재명 대통령은 22일(현지시간) 전 세계의 정상들 앞에서 한반도 평화 공존을 위한 정부의 세 가지 청사진을 선언하고 '핵 없는 한반도'를 향해 나아가겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 미국 뉴욕 유엔 본부 총회장에서 열린 81차 유엔 총회 기조연설을 통해 "한반도 평화 공존의 방향을 담은 세 가지 청사진을 국제사회 앞에서 선언하고자 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 첫째로, '서로를 존중하는 포용적 평화 공존'을 제시했다. 이 대통령은 "남북 간의 상호 체제를 존중하고 차이를 인정하는 바탕 위에서 협력을 통한 공동 성장을 모색해 나가겠다"며 "국제 무대에서도 북측을 존중하고 협력할 것은 협력해 나가겠다"고 약속했다.

이재명 대통령이 22일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 81차 유엔 총회에서 기조연설을 하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.23

◆ "핵 없는 한반도 넘어 동북아 안정 촉진"

그러면서 "보건, 재난, 기후 위기 등 국제사회 차원에서 함께 협력할 수 있는 길이 열리기를 기대한다"고 덧붙였다.

이 대통령은 둘째로 '싸울 필요가 없는 안정적 평화 공존'을 꼽았다. 그는 "위기를 방지하고 갈등을 통제할 제도적 장치를 만들어 가겠다"며 "기본적인 소통 채널부터 복원하며 신뢰를 쌓아 나가는 것이 안정적인 평화 공존의 첫 걸음이 될 것"이라고 말했다.

셋째로, '세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화 공존'을 제시했다. 이 대통령은 "전쟁과 핵 없는 한반도를 넘어 동북아의 안정과 협력을 촉진하고, 전쟁과 분쟁으로부터 자유로운 세계를 향한 노력에 적극 동참하겠다"며 "무엇보다 가장 핵심적인 과제는 한반도의 오래된 전쟁을 종식하고 평화 체제를 구축하는 일"이라고 강조했다.

이 대통령은 "한반도 평화 체제는 오랜 기간 남북은 물론 미국, 중국 등 관련국들도 그 필요성에 대해 함께 공감하고 논의해 온 핵심 과제"라고 했다.

이재명 대통령이 22일(현지 시간) 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 81차 유엔총회에서 기조연설을 하고 있다. [사진=KTV] 2026.09.23

◆ '트럼프'와 '북미 대화' 강조

이어 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 '북미 대화'를 언급했다. 그는 "다행히 최근 트럼프 대통령의 결단으로 변화의 가능성이 어렵게 만들어지고 있다"며 "대한민국은 오랫동안 멈춰 있던 북미 대화가 조속히 재개되고 한반도 전쟁 종식과 평화 체제 전환을 위한 당사자 간 대화로 발전할 수 있는 발판을 마련해 나갈 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "한반도 평화체제 구축을 위한 대화는 당사자 간 관계 정상화 뿐만 아니라 다자 협력을 통한 공동 성장, 동북아의 안정과 협력을 촉진하는 매우 유용한 틀이 될 것"이라고 내다봤다.

이 대통령은 "이러한 과정에서 우선 북측의 핵 미사일 능력 고도화를 중단시키고 중기적으로 축소를 거쳐서 장기적으로 핵 없는 한반도를 향해 나아갈 수 있을 것으로 생각한다"며 "35년 전 한반도 평화 공존의 결정적 순간을 만들어 낸 유엔, 그리고 국제 사회의 평화와 안정을 지켜온 안전보장이사회에서 이번에도 책임 있고 건설적인 역할을 다해 주시도록 기대한다"고 희망했다.

그러면서 이 대통령은 "우리 정부는 한반도 평화의 당사자이자 페이스 메이커로서 대화의 길을 열고 또 이어가기 위해 온 힘을 다해 갈 것"이라고 강조했다.

pcjay@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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