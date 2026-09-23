트럼프 연설 후 미국과 이란 유엔서 회담

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미국 위트코프·쿠슈너 특사, 이란 외무장관과 만나 회담

이란, 호르무즈 개방 조건으로 '해상봉쇄·동결 자산 해제, 전투 종식' 전달

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 유엔 총회에서 이란 측에 합의를 촉구하는 취지의 연설을 한 뒤 미국과 이란 간 전쟁 종식을 위한 회담이 이뤄졌다.

트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔 본부에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담하던 중 기자들에게 자신의 특사인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너가 이란 대표단과 3시간 동안 회담했다고 밝혔다.

그는 이번 회담이 이날 오전 자신의 유엔 총회 연설 이후 이뤄졌다며 회담은 "매우 잘 진행됐다"고 말했다.

이어 "머지않은 미래"에 또 다른 회담이 예정돼 있다고 밝혔다.

이런 가운데 로이터통신은 22일 이란 관영매체를 인용해 이란 외무장관이 이날 유엔 총회를 계기로 위트코프 특사와 회담했다고 보도했다.

이란 관영매체는 이란이 이번 회담에서 호르무즈 해협 재개방을 위한 '엄격한' 조건들을 제시했다고 전했다.

이어 그 조건에는 해상봉쇄의 즉각적인 해제와 동결된 이란 자산의 즉각적인 해제, 모든 '저항' 전선에서의 전쟁 종식이 포함됐다고 전했다.

미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌]







smlee@newspim.com