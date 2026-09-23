李대통령, 호주 총리와 정상회담…에너지 공급망·방산 협력 논의

李 "호주, 호르무즈로 어려움 있을 것"

앨버니지 "내년 초 호주 와주시길 초청"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 22일(현지 시간) 유엔(UN) 총회 고위급 회기를 계기로 앤서니 앨버니지 호주 총리와 정상회담을 갖고 중동발 에너지 위기에 따른 공조 방안을 의논했다.

이 대통령은 이날 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 한-호주 정상회담을 갖고 "호주도 이번 호르무즈 전쟁 때문에 여러 가지 어려움이 있을 테고 우리 대한민국도 에너지 공급망 때문에 약간의 혼란은 있었다"며 "호주에서 많이 도와주시고 또 함께 협력한 덕분에 대한민국의 에너지 시장이 그런대로 안정적"이라고 말했다.

이어 이 대통령은 "호주의 도움에 감사드린다"며 "호주 문제, 상황 해결에 우리도 최대한 협력하겠다"고 했다.

이재명 대통령과 앤서니 앨버니지 호주 총리가 22일(현지 시간) 미국 뉴욕 주유엔대표부 반기문홀에서 양자회담에 앞서 악수를 나누고 있다. [사진=KTV] 2026.09.23

앨버니지 총리 역시 "호주와 대한민국은 좋은 우방국"이라며 "저희는 비슷한 세계관을 공유하고 있고 다자기구, 안보와 안전을 추구한다는 점에서 가치관이 비슷하다"고 화답했다.

앨버니지 총리는 "경제 분야에서도 많이 서로 협력하고 있고 에너지 수급의 분야에서 저희가 특히 한국의 도움을 많이 받고 있다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "앞으로 다가오는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의 계기에도 대통령님을 더 자주 만나 뵙기를 고대한다"며 "내년 초에 가능하실 때 호주에 와주시기를 초청드린다"고 했다.

이 대통령과 호주 총리 간 정상회담은 지난해 주요 7개국(G7)과 APEC 정상회의를 계기로 이뤄진 양자회담에 이어 이번이 세 번째다.

이후 성기홍 청와대 홍보소통수석은 서면 브리핑을 통해 양자 정상회담 분위기와 논의 사항을 전했다. 성 수석은 "양국 정상은 그간 쌓아온 신뢰와 유대를 바탕으로 편안한 분위기 속에서 양국 관계, 에너지 공급망, 방산협력 등 공동 관심 사안과 국제 정세 등에 대해 허심탄회하게 의견을 교환했다"고 밝혔다.

성 수석은 "앨버니지 총리는 한국이 핵심광물, 청정에너지 등 분야에서 호주의 신뢰할 만한 파트너이며, 한국의 제조업 역량과 호주의 풍부한 자원을 결합하여 양국 간 협력 관계를 더욱 발전시켜 나갈 잠재력이 크다고 했다"며 "이에 이 대통령은 적극 공감을 표하고, 최근 호주의 인공지능(AI) 데이터센터 재생에너지 활용정책, 에너지 가격 동향 등을 문의하며, 협력 가능성을 모색해 나가자고 했다"고 밝혔다.

pcjay@newspim.com