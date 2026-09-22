[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...전날 폭등 뒤 숨 고르기, AMD·인텔 1%대↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 주요 반도체주가 대체로 약세를 보이고 있다.

전날 메타플랫폼스(META)의 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)' 흥행에 AI 인프라 수요 확대 기대가 다시 불붙으면서 AMD(AMD), 인텔(INTC) 등 주요 반도체주가 급등했지만, 이날 개장 전에는 단기 급등에 따른 차익실현 매물이 나오며 숨 고르기에 들어간 모습이다.

특히 전날 10% 가까이 급등하며 사상 처음 시가총액 1조달러를 넘어선 AMD는 개장 전 거래에서 1.5%가량 하락하고 있다. 전날 12% 넘게 치솟았던 인텔도 1.4% 안팎 내리고 있다.

마이크론테크놀로지(MU)는 0.8%, 샌디스크(SNDK)는 0.3% 가량 하락하고 있으며 마벨테크놀로지(MRVL)를 비롯한 AI 데이터센터 관련주도 약세를 보이고 있다.

다만 이란이 미국의 긴장 완화 조치를 조건으로 7일 안에 호르무즈 해협을 다시 개방할 수 있다는 소식에 국제유가가 급락하고 미 국채 10년물 금리도 4.9%대로 내려오면서 반도체주를 둘러싼 거시경제 환경은 개선되고 있다.

AMD 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ AMD·인텔 1%대 하락…전날 폭등 뒤 차익실현

이날 반도체주에서는 전날 급등했던 AMD와 인텔의 조정이 두드러지고 있다.

AMD는 개장 전 거래에서 1.5%가량 하락하고 있다. 전날 주가는 10% 가까이 급등하면서 사상 처음 시가총액 1조달러를 넘어섰다.

AMD 주가를 끌어올린 것은 메타의 새로운 AI 에이전트 '뮤즈'였다. 뮤즈가 미국 애플 앱스토어 무료 앱 1위에 오르면서 AI 에이전트의 대중화가 서버용 중앙처리장치(CPU)를 비롯한 데이터센터 반도체 수요를 크게 늘릴 것이라는 기대가 확산했다.

메타는 AMD의 주요 고객사 가운데 하나로 AMD 매출의 약 5%를 차지한다.

인텔도 개장 전 거래에서 1.5% 안팎 하락하고 있다. 전날 인텔 주가는 12% 넘게 급등했다.

AI 에이전트가 확산할수록 이를 구동하기 위한 서버 CPU 수요도 증가할 것이라는 기대가 AMD와 인텔 주가를 동시에 끌어올렸지만, 하루 만에 두 자릿수 안팎으로 급등하면서 이날은 차익실현 매물이 나오고 있는 것으로 풀이된다.

◆ 엔비디아 소폭 하락…AI 랠리 하루 만에 숨 고르기

AI 대장주 엔비디아도 이날 개장 전 거래에서 소폭 하락하고 있다.

전날 반도체 랠리는 엔비디아뿐 아니라 AMD와 인텔 등 CPU 관련 종목으로 빠르게 확산했다.

AI 에이전트는 이용자의 질의에 답하거나 작업을 수행할 때마다 서버에서 연산을 처리해야 한다. 이에 시장에서는 소비자용 AI 에이전트가 대중화될 경우 AI 추론에 필요한 서버와 반도체 수요가 크게 늘어날 것이라는 기대가 커지고 있다.

메타의 뮤즈가 출시 직후 빠르게 이용자를 확보하면서 이 같은 기대에 불을 붙였다. 뮤즈는 출시 약 2주 만에 챗GPT를 제치고 애플 미국 앱스토어 무료 앱 1위에 올랐다.

전날 필라델피아 반도체지수도 4% 넘게 급등하며 5거래일 연속 상승했다.

이에 따라 이날 반도체주의 약세는 AI 투자 전망 자체가 악화됐다기보다는 최근 급등에 따른 단기 숨 고르기 성격이 강한 것으로 풀이된다.

◆ 마이크론·샌디스크 하락…메모리株도 차익실현

메모리와 스토리지 관련주도 전날 기술주 랠리 이후 이날 개장 전 거래에서는 약세를 보이고 있다.

마이크론은 개장 전 거래에서 1%대 하락하고 있으며 샌디스크도 1% 안팎 내리고 있다.

다만 AI발 메모리 수요에 대한 중장기 기대는 여전히 강하다.

AI 데이터센터 투자가 확대되면서 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 DRAM과 낸드플래시 수요가 증가할 것이라는 기대가 이어지고 있다. 최근 메모리 가격 상승과 공급 부족도 관련 업체의 실적 전망을 뒷받침하고 있다.

한국의 9월 초·중순 반도체 수출이 큰 폭으로 증가한 것도 글로벌 반도체 수요가 여전히 강하다는 기대를 키우고 있다.

이에 따라 이날 마이크론과 샌디스크의 하락 역시 메모리 업황에 대한 전망 악화보다는 최근 반도체주 전반의 급등 이후 나타난 차익실현 성격이 강한 것으로 보인다.

◆ 마벨 등 AI 데이터센터株도 약세

마벨테크놀로지를 비롯한 AI 데이터센터 관련 반도체주도 이날 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다.

마벨과 웨스턴디지털(WDC), 루멘텀홀딩스(LITE) 등 전날 AI 투자 확대 기대에 올랐던 종목들에 차익실현 매물이 나오고 있다.

최근 AI 에이전트 확산은 GPU와 CPU뿐 아니라 고속 네트워크와 광통신, 메모리, 데이터 저장장치 등 데이터센터 전반의 수요를 늘릴 수 있다는 기대를 키우고 있다.

하지만 관련 종목들이 단기간에 가파르게 오른 만큼 이날은 추가 상승보다 숨 고르기에 들어간 모습이다.

◆ 알리바바, 中 AI 칩 공개…데이터센터 20GW로 확대

중국에서는 자체 AI 반도체 개발 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

알리바바는 이날 압사라 콘퍼런스에서 새로운 AI 칩 '전우 V900(Zhenwu V900)'을 공개했다.

에디 우 알리바바 최고경영자(CEO)는 이와 함께 알리바바 클라우드가 2032년까지 전 세계에서 20기가와트(GW)가 넘는 규모의 데이터센터를 운영할 계획이라고 밝혔다.

미국이 중국에 대한 첨단 AI 반도체 수출 규제를 이어가는 가운데 중국 기업들이 엔비디아 제품을 대체할 자체 AI 반도체 개발에 속도를 내고 있다는 점에서 미국 반도체 업체들의 중국 사업에도 변수가 될 수 있다.

알리바바의 미국 주식예탁증서(ADR)는 이날 개장 전 거래에서 3% 넘게 상승하고 있다.

오는 24일 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담도 반도체 업계의 주요 변수다. AI와 무역, 첨단 반도체 수출 규제 등이 논의될 경우 엔비디아를 비롯한 미국 반도체 업체들의 중국 사업에 영향을 미칠 수 있다.

◆ 유가 급락·10년물 4.9%대…반도체주엔 우호적

이날 반도체주가 차익실현 압력을 받고 있지만 거시경제 환경은 오히려 개선되고 있다.

이란이 미국의 긴장 완화 조치를 조건으로 7일 안에 호르무즈 해협을 다시 개방할 수 있다는 소식이 전해지면서 국제유가는 급락했다.

브렌트유는 한때 2% 떨어져 배럴당 98.22달러까지 내려갔으며 이후 98달러 후반에서 거래되고 있다. 미국산 서부텍사스산원유(WTI)도 2% 넘게 하락해 93달러대로 내려왔다.

최근 배럴당 100달러를 넘나드는 고유가가 인플레이션 우려와 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성을 키워왔던 만큼 유가 하락은 성장주인 반도체주에 긍정적인 요인이다.

미 국채 10년물 금리도 4.9%대에서 움직이고 있다. 지난주 장중 5%를 넘어섰던 것과 비교하면 장기금리 부담이 다소 완화됐다.

장기금리 하락은 미래 성장 기대가 주가에 크게 반영되는 AI·반도체주의 밸류에이션 부담을 낮추는 요인이다.

다만 반도체 업종은 이미 단기간에 가파르게 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 전날 4% 넘게 상승하며 5거래일 연속 강세를 나타냈다.

이에 따라 이날 반도체주의 약세가 정규장에서도 이어질지는 전날 급등에 따른 차익실현 강도와 국제유가·미 국채 금리 흐름에 좌우될 전망이다.

시장에서는 메타의 뮤즈 흥행이 실제 서버 CPU와 메모리, 네트워크 장비 수요 확대로 이어질지와 오는 24일 미·중 정상회담에서 AI 반도체와 대중국 수출 규제를 둘러싼 정책 변화가 나타날지도 주목하고 있다.

koinwon@newspim.com