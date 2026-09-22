전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.22 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 주가 선물 혼조… 호르무즈 재개방 기대에 유가 급락

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 22일 미국 증시 선물이 호르무즈 해협 변수로 혼조세를 보였다.
  • 이란의 7일 내 재개방 가능성에 유가가 급락하며 증시를 지탱했다.
  • 전날 AI 랠리 뒤 숨고르기 속 미중 정상회담과 연준 발언을 주목했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이란 "7일 내 해협 재개방" 가능성… 브렌트유 100달러 아래로
AI 랠리 후 숨 고르기… 24일 트럼프·시진핑 정상회담도 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자=22일(현지 시각) 미국 뉴욕 증시 개장 전 주가지수 선물이 보합권에서 혼조세를 보이고 있다. 전날 인공지능(AI) 관련주를 중심으로 증시가 급등한 데 따른 숨 고르기가 나타나는 가운데, 이란이 7일 안에 호르무즈 해협을 다시 열 수 있다는 소식에 국제유가가 급락하면서 증시를 떠받치고 있다.

미 동부 시각 오전 8시 30분(한국 시간 오후 9시 30분) 기준 다우존스 산업평균지수 선물은 0.42% 올랐다. S&P500 선물도 0.07% 오른 반면, 나스닥100 선물은 0.04% 각각 내렸다. 이후 호르무즈 해협 재개방 가능성이 전해지면서 미국 주가지수 선물은 낙폭을 줄여 보합권을 오갔다.

이날 시장을 움직인 것은 이란발(發) 소식이었다. 일본 교도통신은 이란이 미국의 긴장 완화 조치를 조건으로 7일 이내에 호르무즈 해협을 다시 개방하겠다고 제안했다고 보도했다. 로이터도 이란 고위 당국자를 인용해 미국이 압박을 완화할 경우 이란이 7일 안에 해협을 다시 열 수 있다고 전했다.

세계 원유 수송의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 정상화될 수 있다는 기대가 커지면서 국제유가는 급락했다. 이 날 국제 기준 유가인 브렌트유 선물은 한때 2% 내린 배럴당 98.22달러까지 밀렸으며 현재는 98.62달러에 거래되고 있다. 미국산 서부텍사스중질유(WTI)선물은 2.4% 떨어진 93.50달러에 거래됐다.

미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 이란 "7일 내 해협 재개방" 가능성… 브렌트유 100달러 아래로

최근 배럴당 100달러를 넘나드는 고유가가 인플레이션과 연준의 추가 긴축 우려를 키우며 증시를 압박해온 만큼, 유가 하락은 투자 심리를 되살리는 요인으로 작용했다. 미 국채 10년물 금리도 4.9% 부근에서 움직였다.

전날 뉴욕 증시는 AI 관련주가 이끄는 강한 랠리를 펼쳤다. S&P500 지수는 1.5% 올라 8월 4일 이후 최대 상승폭을 기록했고, 나스닥 종합지수는 2.3% 뛰며 6월 이후 처음으로 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 다우지수도 366포인트(0.7%) 상승했다.

랠리의 중심에는 ▲메타(META)가 있었다. 메타는 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'가 출시 13일 만에 챗GPT보다 많은 다운로드를 기록했다는 소식에 11.3% 급등했다. 이날 개장 전 거래에서는 소폭 밀리고 있다. UBS는 "뮤즈는 소비자용 AI 에이전트가 폭넓게 채택될 수 있다는 초기 증거"라며 기업용 AI를 넘어 새로운 수익 창출 기회가 될 수 있다고 평가했다.

이날 개장 전 거래에서도 대형 기술주는 대체로 강세를 이어갔다. ▲알파벳(GOOGL)은 0.3% ▲아마존(AMZN)은 0.15% ▲마이크로소프트(MSFT)는 1.17% 상승했다.

반면 올해 AI 열풍의 최대 수혜 업종이었던 반도체주는 이날 프리마켓에서 약세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 0.2% 내렸고, 미국 증시에 상장된 TSMC(TSM)와 SK하이닉스(SKHY)는 각각 1%가량 하락했다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 2026.09.22 chk@newspim.com

 AI 랠리 후 숨 고르기… 24일 트럼프·시진핑 정상회담도 주목

시장의 시선은 이제 외교 무대로 향하고 있다. 미국과 이란은 이번 주 유엔총회를 계기로 회담에 나설 것으로 예상된다. 투자자들은 양국 간 협상이 6개월째 이어지고 있는 중동 분쟁의 돌파구를 마련하고 호르무즈 해협 정상화로 이어질지 주목하고 있다.

이어 24일에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담이 예정돼 있다. AI와 이란 전쟁, 관세, 희토류, 미·중 무역 휴전 연장 등이 주요 의제로 거론된다. 스콧 베선트 미 재무장관은 시 주석의 미국 방문에 앞서 허리펑 중국 국무원 부총리와 회동했다.

UBS는 미·중 무역 휴전이 연장되거나 양국 간 소통이 보다 명확해질 경우 단기적인 정치적 불확실성이 낮아질 수 있다고 분석했다. UBS는 "양국 관계의 예측 가능성을 강화하는 정상회담은 기업 신뢰를 뒷받침하고 갑작스러운 긴장 고조 위험을 줄일 수 있다"고 했다.

연준의 추가 금리 인상 가능성도 변수다. 연준은 이달 기준금리를 0.25%포인트 인상했다. CME그룹 페드워치에 따르면 시장은 연준이 10월에도 기준금리를 최소 0.25%포인트 추가 인상할 가능성을 57.6%로 반영하고 있다.

이날에는 필립 제퍼슨 연준 부의장과 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재, 토머스 바킨 리치먼드 연은 총재의 발언이 예정돼 있다. 리치먼드 연은의 제조업 지수도 발표된다.

한편 비트코인은 7개월 만의 최고치에서 1.3% 하락했다. 이에 ▲스트래티지(MSTR)와 ▲코인베이스(COIN) 등 암호화폐 관련주도 개장 전 거래에서 약세를 보였다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동