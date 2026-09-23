전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.23 (수) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] 유가 하락에 美 국채 금리↓…달러는 두 달 만에 최고

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국제유가 하락에 미 국채금리가 22일 내렸다.
  • 미·이란 협상 기대에 인플레 우려가 다소 누그러졌다.
  • 달러지수는 2개월 만에 최고치로 올랐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10년물 4.941%로 5% 아래…2년물 장중 2년 만에 최고
美·이란 협상 기대에 유가 하락…10월 추가 금리 인상 확률 55%

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 국제유가가 하락하면서 미국 국채 금리도 일제히 내렸다. 미국과 이란의 협상 재개 기대와 호르무즈 해협 재개방 가능성이 부각되면서 최근 시장을 짓눌렀던 인플레이션 우려가 다소 누그러진 영향이다. 다만 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 여전히 높은 가운데 달러화는 장중 두 달 만에 최고치까지 올랐다.

22일(현지시간) 글로벌 채권시장의 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전장보다 1.2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.941%를 기록했다. 지난주 장중 5.041%까지 치솟아 2007년 이후 최고치를 기록했던 10년물 금리는 이날 5% 아래에서 거래를 마쳤다.

30년물 금리는 1.5bp 하락한 5.281%를 기록했다.

통화정책에 민감한 2년물 금리는 장중 4.7879%까지 치솟아 2년 만에 최고치를 기록했지만 이후 방향을 틀어 전장보다 2.5bp 내린 4.728%로 내려왔다.

[뉴욕 로이터=뉴스핌]김근철 기자=도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 뉴욕 유엔 본부에서 엻린 총회에 참석, 연설하고 있다. 2025.09.24 kckim100@newspim.com

◆ 美·이란 협상 기대에 유가 하락…10월 추가 금리 인상 확률 55%

이날 채권과 외환시장을 움직인 핵심 변수는 국제유가였다. 이란은 미국이 군사적 압박을 완화하고 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제할 경우 7일 안에 호르무즈 해협을 다시 열 수 있다는 입장을 밝혔다. 미국과 이란이 분쟁을 끝내기 위한 외교 협상 재개 가능성을 내비친 것도 유가를 끌어내렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 유엔에서 기자들에게 미국 당국자들이 이란 대표단과 3시간 동안 "매우 좋은" 회담을 했다고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령이 유엔총회 연설에서 미국이 이란과 합의하는 시점을 11월 초 중간선거 이후로 예상한다고 밝히면서 조기 합의에 대한 기대는 다소 후퇴했다. 이에 국제유가는 장중 낙폭을 줄였지만 약 1% 하락 마감했다.

미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 이후 급등한 국제유가는 최근 미국 금융시장을 좌우하는 핵심 변수로 떠올랐다. 유가 상승이 물가를 다시 자극해 연준의 추가 긴축으로 이어질 수 있다는 우려 때문이다.

연준은 지난주 인플레이션을 억제하기 위해 2023년 이후 처음으로 기준금리를 인상했다. 시장에서는 추가 인상 가능성도 여전히 높게 보고 있다. CME 페드워치에 따르면 연준이 10월 회의에서 기준금리를 최소 25bp 추가 인상할 가능성은 55.4%로 반영됐다. 전날 57.6%에서 소폭 낮아졌다.

연준 인사들도 추가 긴축 가능성을 열어뒀다. 톰 바킨 리치먼드 연방준비은행 총재는 이날 금리 인상과 추가 인상 가능성이 기업들의 인플레이션 기대를 낮추고 가격 상승세를 진정시키는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.

바킨 총재는 미국 경제가 다시 강해지고 있을 가능성이 있으며, 인플레이션 압력이 에너지 가격 상승이나 관세 효과에만 국한된 것은 아니라고 지적했다.

수전 콜린스 보스턴 연은 총재도 향후 인플레이션이 연준 목표치인 2%를 웃돌 위험을 이유로 지난주 기준금리 인상을 지지했다고 밝혔다.

브린모어트러스트의 짐 반스 채권 담당 이사는 "지난주에는 국채 금리가 크게 움직였고 소화해야 할 이벤트도 많았다"며 "이번 주 들어서는 다소 쉬어가는 모습"이라고 말했다. 이어 "금리가 어느 정도 고점에 도달한 것으로 보이며 시장은 이를 되돌릴 촉매를 찾고 있다"고 했다.

이날 실시된 690억달러 규모의 미 국채 2년물 입찰은 무난했다. 발행 수익률은 4.787%로 입찰 마감 당시 시장 금리를 소폭 웃돌았고 응찰률은 2.63배로 최근 1년 평균인 2.61배보다 높았다. 이번 주에는 5년물과 7년물 국채 입찰도 예정돼 있다.

국채 금리는 하락했지만 달러화는 상승했다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.17% 오른 100.59를 기록했다. 장중에는 0.29% 오른 100.70까지 치솟아 7월 30일 이후 약 두 달 만에 최고치를 기록했다. 반면 한때 0.11% 하락하는 등 국제유가 움직임에 따라 큰 폭으로 출렁였다.

후안 페레스 모넥스USA 트레이딩 수석 디렉터는 "모두에게 가장 큰 골칫거리는 인플레이션"이라며 이란 분쟁의 장기화와 긴장 고조가 물가 불안을 키우고 있다고 말했다. 그는 "이것이 현재 시장이 처한 상황이며 달러가 뚜렷한 방향을 잡지 못하는 이유"라고 했다.

모간스탠리에 따르면 지난 18일까지 일주일간 옵션시장에서는 투자자들이 달러지수 롱 포지션을 확대하는 동시에 유로화 숏 포지션도 늘렸다.

유로화는 달러 대비 0.18% 하락한 1.1441달러를 기록했다.

달러/엔 환율은 0.03% 오른 157.41엔을 기록하며 달러화가 엔화 대비 3거래일 연속 상승세를 이어갔다.

일본은행(BOJ)이 지난주 기준금리를 인상했음에도 엔화 약세는 계속됐다. 시장에서는 금리 결정 과정에서 두 명의 정책위원이 보다 신중한 인상 속도를 주장한 점을 향후 추가 금리 인상이 쉽지 않을 수 있다는 신호로 받아들이고 있다.

영국 파운드화는 달러 대비 0.23% 하락한 1.3332달러를 기록했다. 파운드화는 2거래일 연속 하락했으며 최근 7거래일 가운데 6거래일 약세를 보였다.

한편 달러/원 환율은 23일 오전 7시 35분 기준 전장 대비 1.42% 하락한 1355.50원에 거래됐다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
추석 연휴 내내 흐리고 비 소식 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 올해 추석 연휴에는 흐린 날씨와 비 소식으로 밤에 보름달을 보기 어려울 전망이다.  기상청은 22일 정례 예보브리핑에서 연휴 첫날인 24일을 맑다가 추석 당일인 25일에는 흐린 날씨 속에서 일부 지역에 비가 내리겠다고 예보했다. 이번 추석에는 흐린 날씨가 계속되며 밤하늘이 두꺼운 구름에 가려 보름달을 보기 어려울 전망이다. [사진 = 뉴스핌DB] 현재 우리나라는 북쪽 고기압 영향으로 맑은 가운데 아침과 저녁에는 선선하고 낮에는 기온이 오르는 가을 날씨를 보이고 있다. 오는 24일부터 고기압 가장자리에 들면서 구름이 많은 날씨로 접어들겠다. 오는 25일 새벽부터 오전 사이에는 강원 동해안과 산지, 경북 북부 동해안에 비가 내리는 곳이 있겠다. 늦은 밤에는 중부지방부터 비가 시작되겠다. 기상청은 "구름 양이 점차 증가하고 다층운이 겹치면서 구름이 두꺼워진다"며 "중부지방에는 비가 시작되고 26일로 넘어가면서 남부지방에도 비가 내리기 때문에 이번 추석에는 보름달을 보기 어려울 것"이라고 설명했다. 오는 26일에는 중부지방과 남부지방이 모두 흐리겠다. 전날 밤부터 중부지방에서 내리던 비는 새벽까지 이어진 뒤 그치겠다. 다만 남쪽에서 저기압이 접근하면서 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리겠다. 오는 27일에는 비를 몰던 저기압이 동쪽으로 빠져나가면서 제주도에만 오전까지 비가 내리겠다. 중부지방은 북쪽에서 다시 확장하는 고기압의 영향을 받아 구름이 많겠다. 흐린 날씨와 비 영향으로 연휴 기간 기온은 점차 낮아지겠다. 다음 주인 오는 29일 이후에는 우리나라 주변 기압골과 열대요란의 발달 위치 및 강도에 따라 비가 내릴 가능성이 있다. jason14@newspim.com 2026-09-22 14:53
사진
대미투자 1호 '텍사스 발전소' 국회 보고 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부가 대미 전략적 투자 1호 사업으로 검토 중인 미국 텍사스 복합화력발전소 사업에 대해 상업적 합리성이 있다고 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에 보고했다. 야당인 국민의힘은 사업이 아직 개발 단계인 만큼 수익성과 향후 변수에 대한 보다 면밀한 검토가 필요하다는 입장을 전달했다. 국민의힘 소속인 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장은 22일 정부의 대미 투자 관련 비공개 보고를 받은 뒤 기자들과 만나 "오늘 주된 안건은 텍사스 복합화력발전소 관련 보고였다"며 "그 외 원전 프레임워크와 알래스카 개발 관련 진행 상황에 대해서도 설명을 들었다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김성원 위원장이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 제438회 국회(임시회) 제01차 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 2026.08.12 jk31@newspim.com ◆"국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황" 산자위 야당 간사를 맡고 있는 구자근 국민의힘 의원은 "정부에서는 텍사스 복합화력발전소와 관련해 20년간 상환 계획을 놓고 투자금 이상을 회수할 수 있어 상업적 합리성이 있다고 판단했다"고 설명했다. 구 의원은 "아직 개발 단계이기 때문에 이 과정에서 다른 어떤 변수가 있을지 우려 사항이 제기됐다"며 "상업적 합리성 부분에 있어서 신중을 기해야 한다고 전달했다"고 말했다. 김 위원장도 "정부에서는 상업적 합리성이 담보됐다고 하지만 그 점에 대해서 상당한 우려를 표했다"며 "앞으로 대미 협상 과정에서 좀 더 국익에 맞는 협상을 하기를 당부했다"고 말했다. 대미 투자 사업에 대한 국회 동의 필요성과 관련해 김 위원장은 "상업적 합리성이 담보됐다고 보고됐기 때문에 국회 동의까지는 특별법상 거론되지 않은 상황"이라고 설명했다. 대미 투자 관련 양해각서(MOU) 체결 시점은 아직 정해지지 않았다. 김 위원장은 "대미 협상 후 결정하기로 돼 있기 때문에 조만간 되리라고 생각하지만 아직 날짜가 정해진 것은 아니다"라고 말했다. 이날 구체적인 사업성 보고는 텍사스 발전소 사업을 중심으로 이뤄졌다. 원전과 알래스카 개발 사업에 대해서는 향후 별도 절차가 진행될 예정이다. 김 위원장은 추가 검증 필요성에 대해 "1호 사업에 대해서만 한 것"이라며 나머지 사업에 대해서는 "절차를 또 밟아야 한다"고 밝혔다. oneway@newspim.com 2026-09-22 12:20

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동