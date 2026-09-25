[2026AG] 펜싱 여자 에페, 단체전 결승 진출…송세라 2관왕까지 단 1승

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 펜싱 여자 에페 대표팀이 아시안게임 단체전 2연패까지 단 1승만을 남겨뒀다. 개인전 금메달리스트 송세라도 대회 2관왕을 눈앞에 뒀다.

송세라(부산광역시청), 이혜인(울산광역시청), 임태희(계룡시청), 양승혜(한국체대)로 구성된 한국은 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 준결승에서 싱가포르를 45-35로 꺾었다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 한국 여자 에페 대표팀이 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 준결승에서 싱가포르를 45-35로 꺾었다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

결승 진출과 함께 최소 은메달을 확보한 한국은 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 단체전 정상에 도전한다. 앞서 여자 에페 개인전에서 금메달을 차지한 송세라는 결승에서도 승리하면 대회 2관왕에 오른다.

한국은 16강에서 몽골을 45-20으로 완파한 뒤 8강에서는 개최국 일본을 45-40으로 제압했다. 준결승에서도 경기 초반부터 주도권을 잡았다.

첫 주자 임태희가 코 메이후이를 상대로 5-2 리드를 만들며 기선을 제압했다. 이어 피스트에 오른 송세라가 초반 연속 실점에도 흔들리지 않고 내리 득점을 쌓아 10-5까지 달아났다.

이혜인도 안정적으로 리드를 이어갔다. 한국은 싱가포르의 추격에도 20-16으로 앞섰고, 이혜인이 다시 격차를 벌리면서 25-20을 만들었다.

[도코나메 로이터=뉴스핌] 한국 여자 에페 대표팀이 25일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 에페 단체전 준결승에서 싱가포르를 45-35로 꺾었다. 2026.09.25 wcn05002@newspim.com

중반부터는 에이스 송세라가 승기를 가져왔다. 개인전 준결승에서도 상대했던 키리아 라흐만을 상대로 특유의 앉아 찌르기까지 성공시키며 한국의 30번째 득점을 책임졌다. 6번째 릴레이를 마쳤을 때 격차는 30-23까지 벌어졌다.

한국은 이후에도 안정적으로 리드를 지켰다. 싱가포르가 경기 막판 추격에 나섰지만 이미 벌어진 격차가 컸다.

마지막 9번째 주자로 다시 송세라가 나섰다. 40-33에서 경기를 이어받은 송세라는 상대에게 단 2점만 허용하면서 5점을 채웠고, 45-35로 승부에 마침표를 찍었다.

2022 항저우 대회에서 21년 만에 여자 에페 단체전 금메달을 탈환했던 한국은 이제 2회 연속 우승까지 한 경기만을 남겨뒀다.

한국은 이날 오후 7시 20분 중국-카자흐스탄 준결승 승자와 금메달을 놓고 맞붙는다.

wcn05002@newspim.com