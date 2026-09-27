[2026AG] 韓 남자배구, 허수봉 결장에도 조별리그 1차전 필리핀에 3-0 완승

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남자 배구대표팀(세계랭킹 35위)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 조별리그 첫 상대인 필리핀(113위)에 승리를 챙겼다.

한국은 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 필리판과 대회 조별리그 D조 1차전에서 세트 점수 3-0(25-16 27-25 25-22)으로 이겼다.

KB손보의 아웃사이드 히터 임성진. [사진 = KOVO]

한국은 1세트 11-9로 리드를 잡은 상황에서 상대 팀의 연이은 범실과 한태준의 블로킹으로 3연속 득점에 성공했다. 이어진 15-11 상황에서도 상대 서브 범실과 정한용의 후위 공격으로 18-11까지 점수 차를 벌렸다. 이후 이상현의 중앙 공격으로 25-16을 만들며 1세트를 잡았다.

2세트에는 다소 고전했다. 중반까지 접전을 펼치다가 한국은 22-21에서 연속 실점해 역전을 허용했다. 승부는 듀스로 이어졌고, 24-24에서 상대 팀 공격을 막지 못해 세트를 내줄 위기에 놓였다. 하지만 24-25에서 필리핀의 서브 범실과 연속 공격 범실이 나오면서 2세트까지 가져갔다.

3세트에서도 상대 팀의 빠른 중앙 속공에 고전하던 한국은 14-15에서 최준혁이 속공으로 동점을 만들었다. 이어 임성진이 상대 블로커 3명 위로 공을 절묘하게 넘겨 역전했다. 이후 한국은 접전 상황마다 임동혁을 앞세워 흐름을 이어갔다. 임동혁은 17-17, 19-18에서 침착하게 공격을 성공했다. 대표팀은 21-20에서 상대 서브 범실과 이상현의 서브 에이스로 3점 차로 달아나 승부에 쐐기를 박았다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자배구 대표팀이 10일 일본 기타큐슈시립체육관에서 열린 2026 아시아선수권 중국과 8강전에서 환호하고 있다. [사진=AVC] 2026.09.10 football1229@newspim.com

이날 한국 주포 허수봉은 몸살 감기로 인한 컨디션 문제로 결장했다. 에이스의 부재에도 불구하고 임성진이 팀내 최다인 13점을 올렸다. 임동혁과 정한용도 11점씩 보탰다.

남자 배구대표팀은 1966년 방콕 대회(은메달)부터 2018 자카르타·팔렘방 대회(동메달)까지 14개 대회 연속 메달 획득에 성공했지만 2022 항저우 아시안게임에서 7위에 그쳐 빈손으로 돌아왔다.

하지만 이번 대회 개막 직전 열린 아시아선수권대회에서 동메달을 따내며 분위기를 올렸다. 1차전 에이스의 부재에도 승리를 챙긴 한국은 오는 28일 대만(55위), 29일 중국(34위)과 만나 조별리그 경기를 치른다.

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