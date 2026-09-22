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[2026AG] 女 배구 잇딴 범실, 태국에 0-3 셧아웃 패...2연속 NO 메달

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  • 한국 여자배구 대표팀이 22일 태국에 0-3으로 져 동메달을 놓쳤다.
  • 한국은 2022 항저우 대회에 이어 2연속 메달 획득에 실패했다.
  • 강소휘 10점 분전에도 실책이 이어져 셧아웃 패배를 당했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 여자배구 대표팀이 아시안게임 2연속 메달 획득에 실패했다.

한국은 22일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 태국과 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자배구 동메달 결정전에서 0-3(20-25 19-25 23-25)으로 패했다. 이날 패배로 한국은 2022 항저우 대회(5위)에 이어 2연속 메달 획득에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 한국 여자배구 대표팀이 22일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 태국과 대회 동메달결정전에서 1세트 주심의 석연찮은 판정에 항의하고 있다. [사진=SBS 캡처] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

태국은 지난달 마친 2026 아시아선수권 대회 우승팀이다. 2014 인천 대회(동), 2018 자카르타-팔렘방(은), 2022 항저우 대회(동)에 이어 이번 대회에서도 동메달을 목에 걸었다.

1세트 초반 한국은 8-5로 리드를 잡고 기분 좋게 출발했다 하지만 율리아 아쿨로바 주심은 김다인의 밀어넣기 공격에서 오버넷 파울 선언과 8-7에서 캐치볼 반칙을 지적했다. 분위기가 태국 쪽으로 기울었고, 5연속 실점으로 흐름을 내줬다. 여기에 리시브마저 흔들리며 점수를 내줬고, 10-16까지 점수 차가 벌어졌다. 이 흐름을 막지 못한 한국은 20-25로 1세트를 내줬다.

2세트에서도 한국은 11-9로 앞섰지만, 잇따른 범실로 점수를 내줬다. 여기에 태국의 공격과 속공을 막지 못했고, 19-25로 세트를 연속으로 내줬다.

한국은 3세트에서도 실책 탓에 고전했다. 12-9로 리드를 잡은 것도 잠시, 실책으로 점수를 내줬다. 22-22로 반전을 노릴 수도 있는 상황이었지만, 육서영의 2연속 공격 실수와 강소휘의 마지막 공격 범실까지 나오면서 셧아웃 패배를 당했다.

[서울=뉴스핌] 강소휘가 22일 열린 2026 아시아여자배구선수권대회 조별리그 베트남과의 C조 1차전에서 오픈 강타를 때리고 있다. [사진=국제배구연맹 홈페이지]

이날 주장 강소휘가 10점, 이다현이 9점, 육서영이 8점으로 분전했다. 하지만 잦은 실책 속에 흐름을 태국에 내줘 완패를 당했다. 

한국은 2014 인천 대회에서 김연경을 중심으로 우승을 차지했다. 이후 2018 자카르타·팔렘방 대회에서도 동메달을 따냈다. 하지만 지난 대회 조별예선에서 베트남에 충격패를 당해 5위로 경기를 마무리한데 이어 이번에도 일본, 태국을 상대로 단 한 세트도 가져오지 못하고 빈손으로 돌아오게 됐다. 

willowdy@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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