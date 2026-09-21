[2026AG] 여자배구, 일본과 준결서 0-3 완패…태국과 동메달 결정전

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자배구 대표팀이 21일 일본에 0-3으로 졌다.
- 대표팀은 준결승에서 일본의 속공과 블로킹에 밀렸다.
- 한국은 22일 태국과 아시안게임 동메달전을 치른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 차상현 감독이 지휘하는 여자배구 대표팀(세계랭킹 28위)이 개최국 일본(세계랭킹 6위)의 높은 벽을 넘지 못했다.
대표팀은 21일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자배구 준결승전에서 일본에 세트 스코어 0-3(20-25 22-25 16-25)으로 완패했다. 지난 2014년 인천 대회 이후 12년 만에 노렸던 아시안게임 결승 진출은 불발됐다.
한국은 조별리그에서 필리핀과 베트남을 꺾고 조 1위로 8강에 올랐다. 이어 8강에서 카자흐스탄을 3-0으로 제압하며 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만에 4강 진출에 성공했으나 준결승에서 홈팀 일본을 만나 고개를 숙였다.
1세트 초반 팽팽한 접전을 펼쳤으나 중반 이후 일본의 중앙 속공과 시간차 공격을 차단하지 못해 흐름을 내줬다. 20점 고지를 먼저 내준 한국은 막판 추격을 시도했으나 첫 세트를 20-25로 내줬다.
2세트에서는 정호영을 투입하며 변화를 줬고 세트 초반 리드를 잡으며 반격에 나섰다. 나현수의 강타와 이다현의 이동공격으로 9-6까지 역전했으나 세트 중반 이후 일본의 빠른 템포 공격과 높은 블로킹에 고전하며 22-25로 세트를 빼앗겼다.
3세트에서도 분위기를 뒤집지 못하고 완패했다. 초반부터 끌려간 한국은 나현수가 팀 내 최다인 14점을 올리며 분전했으나 일본의 파상공세를 버텨내지 못하고 16-25로 세트를 내주며 경기를 마무리했다.
한국은 오는 22일 오후 4시 같은 장소에서 중국에 패한 태국과 동메달 결정전을 치른다.
psoq1337@newspim.com