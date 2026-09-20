[2026AG] '육서영 20점 폭발' 여자배구, 카자흐스탄 3-0 완파…준결승 진출

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자배구가 20일 카자흐스탄을 3-0으로 꺾었다
- 육서영이 20득점 맹활약하며 8년 만의 4강을 이끌었다
- 한국은 21일 일본-대만전 승자와 결승행을 다툰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 반등을 노리는 한국 여자배구가 육서영(IBK기업은행)의 맹활약을 앞세워 8년 만에 아시안게임 준결승 무대로 돌아왔다.
차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구대표팀(세계랭킹 28위)은 20일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자배구 8강에서 카자흐스탄(42위)을 세트스코어 3-0(26-24 27-25 25-21)으로 제압했다.
조별리그에서 홍콩과 카타르, 베트남을 차례로 꺾고 3전 전승으로 D조 1위를 차지한 한국은 카자흐스탄까지 잡으며 대회 4연승을 질주했다. 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만의 아시안게임 4강 진출이다.
승리의 중심에는 육서영이 있었다. 육서영은 서브에이스 2개와 블로킹 1개를 포함해 양 팀 최다 20득점을 폭발했다. 정호영(흥국생명)이 10점, 이다현(NEC 레드로케츠)이 9점, 박은서(SOOP)가 8점으로 뒤를 받쳤다.
승리까지 과정은 쉽지 않았다. 한국은 1세트 카자흐스탄의 높이에 고전하며 세트 막판까지 끌려갔다. 23-24로 세트포인트까지 내줬지만 세터 김다인(현대건설)이 연속 블로킹으로 승부를 뒤집었다. 이어 강소휘(한국도로공사)가 직선 공격을 꽂아 넣으며 26-24로 기선을 제압했다.
2세트에서는 더 큰 위기를 맞았다. 초반 리시브가 흔들리면서 한때 6-12까지 뒤처졌다. 차상현 감독은 나현수(현대건설) 대신 박은서를 투입해 분위기 전환에 나섰고 적중했다. 박은서와 육서영의 좌우 공격에 정호영과 이다현의 중앙 공격까지 살아나면서 격차를 빠르게 좁혔다.
19-18로 역전에 성공한 한국은 다시 듀스까지 끌려갔지만 해결사는 육서영이었다. 25-25에서 강력한 서브에이스를 꽂았고, 이어 상대 공격 범실이 나오면서 27-25로 2세트까지 가져왔다.
두 차례 고비를 넘긴 한국은 3세트에서 한층 안정된 경기력을 보였다. 카자흐스탄이 중반 이후 다시 따라붙었지만 육서영이 중요한 순간마다 득점을 책임졌고 정호영과 박은서까지 가세하며 추격을 뿌리쳤다. 결국 박은서의 마지막 득점으로 25-21 승리를 완성했다.
2022 항저우 대회에서 8강 탈락하며 5위에 그쳤던 한국은 이번 대회에서 다시 메달권에 진입했다. 한국은 21일 일본-대만전 승자와 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 8년 만에 돌아온 준결승에서 이제 메달 확보와 결승 진출을 동시에 노린다.
wcn05002@newspim.com