LG유플러스, 10년 이상 장기고객 1100명 뮤지컬 초청

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 20일 장기고객 1100명을 초청해 뮤지컬을 관람했다.
- 행사는 18일 서울 충무아트센터 대극장에서 열렸다.
- 하반기에는 화담숲과 영화 초청 행사를 이어간다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG유플러스가 10년 이상 서비스를 이용한 장기고객 1100명을 초청해 뮤지컬 '디어 에반 핸슨'을 관람하는 행사를 진행했다고 20일 밝혔다.
행사는 지난 18일 오후 7시 30분 서울 중구 충무아트센터 대극장에서 열렸다. 공연장 전 좌석을 마련해 고객들이 가족이나 지인과 함께 관람할 수 있도록 했다. 사전 응모 고객 가운데 추첨을 통해 선정된 1100명에게 초대권을 제공했다.
공연 종료 후에는 추첨 행사에서 다양한 경품을 제공했으며, 당첨 고객에게는 뮤지컬 주연 배우와 함께 사진을 촬영할 수 있는 기회도 마련했다.
이번 행사는 LG유플러스가 연중 운영하는 '장기고객 초대 프로그램'의 일환이다. 올해 3월 뮤지컬 '렘피카' 관람 행사에 5년 이상 장기고객 1000명을 초청했고, 4월에는 경기도 광주 화담숲을 전체 대관해 3000명을 초청했다. 8월에는 레고랜드 워터파크에서 '레고랜드 워터풀 파티'를 개최했다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "오랜 시간 한결같이 LG유플러스를 이용해주신 고객께 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 문화·여가·일상 전반에서 차별화된 고객 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.
하반기에는 10월 화담숲 초청 행사와 12월 영화 관람 초청 이벤트를 진행할 예정이다.
nrd@newspim.com