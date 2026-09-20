국내 수출기업 70% "바이어 찾기가 어렵다"

AI 핵심 요약beta
- 중소·중견 수출기업 10곳 중 7곳이 바이어 발굴을 어려워했다.
- 무역협회 조사서 유망 바이어 검증과 연결 지원이 필요하다고 했다.
- 기업들은 미국·일본 등과 함께 중동 진출 확대를 희망했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 중소·중견 수출기업 10곳 중 7곳은 해외시장 진출 과정에서 바이어와 거래처를 찾는 데 가장 큰 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 단순 정보 제공을 넘어 실제 구매력이 있는 해외 기업을 검증하고 국내 업체와 연결하는 지원이 필요하다는 지적이다.
한국무역협회는 전국 무역업체 1090곳을 대상으로 실시한 '2026년 해외마케팅 지원사업 설문조사' 결과를 21일 발표했다. 응답 기업의 93.2%는 중소기업이었다.
복수응답 기준으로 기업의 70.3%가 바이어·거래선 발굴을 최대 애로사항으로 꼽았다. 해외 마케팅·홍보 역량 부족이 56.5%로 뒤를 이었고 자금 및 금융 조달 39.3%, 해외 인증·통관 대응 32.5% 순이었다.
설문조사는 지난달 7~13일 진행됐으며, 응답 기업은 대기업 1.2%, 중견기업 5.6%, 중소기업 93.2%로 구성됐다.
기업들이 필요로 하는 지원으로는 유망 바이어 발굴 및 검증(54.3%), 현지 유통사·에이전트 연결(41.2%), 바이어와의 1:1 상담 및 매칭(39.8%), 해외전시회 참가 지원(34.9%) 등이 꼽혔다.
향후 3년 내 신규 진출 및 수출 확대를 희망하는 국가는 미국(51.7%), 일본(35.7%), 중국(26.3%), 베트남(25.1%), 아랍에미리트(19.3%), 대만(15.9%), 인도(15.9%), 독일(15.3%), 싱가포르(15.0%), 사우디아라비아(15.0%) 순이었다.
특히 중동 국가들은 현재 수출 비중 순위(UAE 26위, 사우디아라비아 32위)에 비해 진출 희망 순위(각 5위, 10위)가 높아 기업들이 중동을 수출 다변화의 유망시장으로 보고 있다.
무역협회 지원사업을 통한 성과로는 신규 바이어 발굴(54.6%), 바이어와의 후속 미팅 및 협상(27.7%), 해외시장 정보 습득(26.1%)이 주요 성과로 나타났다. 최근 3년간 지원사업 참여기업 중 23.0%는 신규 진출 희망국에서 잠재 유통망을 발굴했으며, 17.7%는 그간 수출실적이 없던 시장에서 실제 수출에 성공했다.
nrd@newspim.com