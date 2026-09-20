與, 김승원 사퇴에 한동훈 정조준…"수사자료 유출 수사해야"

AI 핵심 요약beta
- 민주당은 20일 한동훈 의원의 수사자료 유출 경위를 수사하라고 촉구했다.
- 조계원 대변인은 경찰에 휴대전화와 저장매체 확보를 요구했다.
- 한동훈 의원은 민주당이 복수에 나섰다며 강하게 반발했다.
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자녀 논문 의혹도 재점화…韓 "복수 잘해보라"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 더불어민주당이 김승원 전 법무부 장관 후보자의 자진 사퇴 하루 만인 20일 무소속 한동훈 의원을 정조준하며 경찰의 강제수사를 촉구했다.
조계원 민주당 대변인은 이날 국회 소통관에서 브리핑을 갖고 한 의원이 공개한 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 검찰 내부 수사자료의 유출 경위를 규명해야 한다고 주장했다.
조 대변인은 "법원에도 가지 않는 검찰 내부 문서가 어떻게 한동훈의 손에 들어갔는지 확인해야 한다"며 "누가 꺼냈고, 누가 건넸고, 누가 조작했는지 확인해야 한다"고 말했다.
이어 경찰을 향해 한 의원의 휴대전화와 저장매체를 확보하고 통신기록을 보전하는 등 즉각적인 수사에 나설 것을 요구했다.
민주당은 한 의원 자녀의 논문 대필 의혹에 대해서도 재수사를 촉구했다. 김 전 후보자 인사청문 과정에서 제기해온 수사자료 유출 의혹에 더해 한 의원을 둘러싼 과거 의혹까지 다시 꺼내들며 압박 수위를 높이는 모습이다.
한 의원은 페이스북을 통해 "민주당이 김승원 철회에도 정신 못 차리고 일요일 아침부터 '한동훈에 대한 복수'를 다짐하는 공식 입장을 냈다"고 반발했다.
이어 "그럴 거면 김승원을 밀어붙이지, 그럴 '깡'은 없어서 철회해 놓고 '우리는 진 게 아니야'라며 허세 부리는 민주당이 참 눈물겹다"고 했다. 또 민주당이 김 전 후보자의 기자 성추행, 음주운전, 갑질폭언 관련 제보를 언제 받았는지 밝히라고 요구했다.
oneway@newspim.com