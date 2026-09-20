LG전자, 잠실야구장서 그램 신제품 체험 이벤트

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 19일 잠실야구장에서 LG트윈스 응원행사를 열었다.
- 현장서는 AMD 라이젠 탑재 LG그램 신제품을 선보였다.
- 3000여 팬이 참여해 체험·경품 행사도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG전자가 지난 19일 서울 잠실야구장에서 LG트윈스 응원 이벤트를 열고 AMD 라이젠 프로세서가 탑재된 LG그램 신제품을 선보였다고 20일 밝혔다.
3000여 명의 팬들이 참석한 가운데 현장에 마련된 브랜드 부스에서는 응원 굿즈를 배포하고 럭키드로우를 진행했다. 경품은 LG그램 프로 AI, 울트라탭, 트윈스 유니폼, 노트북 파우치, 게이밍 마우스, 경기장 간식세트 교환권 등으로 구성됐다. 당첨자에게는 LGE닷컴 할인쿠폰과 AMD 브랜드 스티커도 제공했다.
현장에서는 AMD의 최신 라이젠 프로세서가 탑재된 LG그램 신제품을 직접 체험할 수 있는 존을 운영했으며, 경기 중에는 그램 AMD 모델에 대한 전광판 퀴즈 이벤트도 진행했다.
AMD 라이젠 AI 프로세서는 올해 1월 출시된 LG그램 프로에 처음 탑재됐다. 이 제품은 전력 효율과 AI 성능을 특징으로 하며, PC 애호가층뿐 아니라 AI를 자주 사용하는 직장인과 대학생들 사이에서 인기를 얻고 있다.
nrd@newspim.com