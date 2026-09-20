SK온, 헝가리서 2년 연속 CSR 수상

AI 핵심 요약beta
- SK온이 20일 헝가리 CSR 시상식서 나눔실천 모범상을 받았다.
- 발달장애 음악축제와 헌혈·기부 등 지역사회 공헌을 인정받았다.
- SK온은 헝가리서 47.5GWh 생산능력을 갖췄다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = SK온이 헝가리에서 펼친 사회공헌 활동을 인정받아 '제2회 헝가리 진출 기업 CSR 시상식'에서 '나눔실천 모범상'을 수상했다고 20일 밝혔다.
주헝가리 한국대사관이 주최한 이번 시상식은 18일 부다페스트 한국문화원에서 열렸다.
SK온은 지난해 제1회 시상식에서 '혁신적 CSR 실천상'을 받은 데 이어 2년 연속 수상했다.
주요 사회공헌 활동은 발달장애인 음악축제 '그레이트 뮤직 페스티벌(GMF)'이다. SK이노베이션과 함께 2024년과 지난해 2년 연속 헝가리에서 행사를 열어 현지 발달장애 음악인들이 무대에 설 수 있도록 지원했다. 올해 11월 말에는 제3회 행사가 예정돼 있다. 지난해 열린 제2회 행사에는 헝가리 정부 주요 인사 등 200여 명이 참석했다.
SK온 유럽 법인은 2020년 헝가리 코마롬에서 상업 가동을 시작한 이후 지역사회 기부, 취약 계층 생필품 지원 등을 지속해왔다. 반기마다 플로깅과 정기 헌혈 행사를 진행하고 있으며, 2021년 이후 누적 600여 명의 임직원이 헌혈에 참여해 2024년 코마롬-에스테르곰주 적십자로부터 명예증서를 받았다. 지역 학생들을 대상으로 배터리 산업 직업 교육도 실시해 지금까지 800명이 수료했다.
이 같은 공로로 SK온은 2021년 코마롬-에스테르곰주로부터 '주 대표 대기업상'을 받았고, 2024년에는 이반차 공장과 기존 고속도로를 잇는 도로가 'SK 로'로 이름 붙여졌다.
SK온은 현재 헝가리 코마롬 1공장(7.5GWh), 코마롬 2공장(10GWh), 이반차 공장(30GWh)을 운영하며 유럽에서 총 47.5GWh 규모의 생산능력을 확보하고 있다.
nrd@newspim.com