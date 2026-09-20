글로벌 두뇌 958개팀 도전…LG CNS, 수학 대결 성료

AI 핵심 요약beta
- LG CNS는 20일 최적화 그랜드 챌린지 2026이 55개국 958개팀이 참가한 국제대회로 커졌다고 밝혔다.
- 올해 대회는 조선소 블록 배치 최적화가 과제였고 일본팀이 대상을 차지했다.
- LG CNS는 상위 20개팀에 2억원을 주고 상위 10개팀 코드를 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG CNS는 자사가 주최한 '최적화 그랜드 챌린지 2026'이 미국·영국·중국·일본 등 55개국에서 958개팀이 참여하는 국제 대회로 성장했다고 20일 밝혔다.
지난해 343개팀에서 올해 958개팀으로 약 2.8배 증가했고, 참가자도 676명에서 1448명으로 2배 이상 늘었다. 카네기멜론대, 임페리얼 칼리지 런던, 스탠퍼드대, 도쿄대 등 해외 명문대학과 서울대, 카이스트, 포항공대 등 국내 대학, 액센추어, IBM, 삼성전자, 현대자동차 등 국내외 기업 전문가들이 참가했다.
올해 대회 문제는 조선소의 '블록 배치 최적화'였다. 초대형 선박 건조 시 수백 개의 거대한 구조물 조각인 블록을 제한된 작업장 내에서 최적으로 배치하는 과제다. 참가팀은 블록의 위치, 방향, 배치 시점을 결정해 공간을 절약하면서 납기를 지키는 알고리즘을 개발해야 했다. 블록마다 크기와 모양이 다르고 공정 순서 제약이 있어 조선 현장의 난제로 꼽힌다.
예선과 본선을 거친 상위 6개팀이 한국에서 열린 결선에 진출했다. 결선 팀들은 자신들의 알고리즘을 발표해 해법의 논리와 완성도를 겨뤘고, 심사위원단이 발표와 알고리즘 성능을 종합 평가해 최종 순위를 결정했다. 대상은 일본 참가팀이 차지했다. LG CNS는 상위 20개팀에 총 2억원의 상금을 수여했으며, 상위 10개팀의 알고리즘 코드는 오픈소스로 공개한다.
LG CNS는 수학적 최적화 기술로 조선, 방산, 철강, 물류, 운송, 제조, 공정, 금융, 통신, 교통, 항공 등 다양한 산업에서 200여 건 이상의 비즈니스 과제를 해결해왔다. 최근에는 철강사의 자재 적재·크레인 운용 일정 최적화, 공항 로봇의 동선 및 충전 최적화, 조선사의 도장 작업 계획 최적화 등을 진행했다.
대표 사례로는 국내 대형 제조사의 창고 재고를 절반 수준으로 줄인 프로젝트가 있다. 에어컨 실내기와 실외기의 생산 속도 차이로 인한 재고 적체 문제를 수학적 최적화로 해결해 창고 재고를 57% 감축하고 수억원대 비용 절감 효과를 달성했다.
nrd@newspim.com