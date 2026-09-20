호텔신라, 베트남 하노이에 신라모노그램 연다

AI 핵심 요약beta
- 호텔신라가 다음달 23일 하노이 웨스트레이크점을 연다.
- 총 319실 규모로 신라모노그램 네번째 호텔이다.
- 식음·수영장·스파 갖춘 5성급 라이프스타일 호텔이다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 호텔신라가 베트남 수도 하노이에 라이프스타일 호텔 브랜드 '신라모노그램 하노이 웨스트레이크'를 다음달 23일 오픈한다고 20일 밝혔다.
총 319실 규모로 조성된 하노이 웨스트레이크점은 베트남 다낭, 강릉, 중국 시안에 이어 신라모노그램의 네 번째 개점 호텔이다.
신라모노그램 하노이 웨스트레이크는 하노이 신도시 지역 '스타레이크'에 위치한 5성급 호텔이다. 스타레이크는 하노이 도심과 노이바이 국제공항을 연결하는 요충지에 조성된 신규 중심지로, 정부청사 이전과 외교단지 조성이 추진 중이다. 글로벌 기업의 주요 업무시설이 인접해 있으며, 하노이 중심업무지구와 주요 산업단지까지 차량으로 약 20분 내 이동이 가능하다.
호텔은 베트남 전통 계단식 논에서 영감을 받은 수직적이고 입체적인 디자인을 적용했다. 기본 객실인 '디럭스룸'은 모던한 디자인과 프리미엄 침구를 갖췄으며, 최상층의 '시그니처 스위트룸'은 하노이 도심의 스카이라인을 감상할 수 있도록 설계됐다.
식음 시설로는 234석 규모의 올데이 다이닝 레스토랑 '다이닝 M', 베이커리 카페 '패스트리 M', 한식당 '진지', 중식당 '하선고', 루프톱 바 '바 M' 등 5개 업장이 마련됐다. 35층의 모노그램 라운지에서는 웨스트레이크 전망을 감상할 수 있으며 비즈니스 고객을 위한 조식과 애프터눈 티, 해피아워 서비스를 제공한다. 이 외에도 연회장과 실내·외 수영장, 스파 등 부대시설을 갖췄다.
신라모노그램은 '더신라'의 서비스 노하우를 바탕으로 각 지역의 문화와 라이프스타일을 반영한 호텔 경험을 제공하는 어퍼업스케일 라이프스타일 호텔 브랜드다. 2020년 베트남 다낭에서 처음 선보인 후 지난해 7월 강릉, 올해 2월 시안에 진출했다. 호텔신라는 위탁 운영 방식으로 초기 투자 부담을 줄이면서 글로벌 네트워크를 확대해 나갈 방침이다.
nrd@newspim.com