대구신세계, 해외패션 승부수…34개 브랜드 한곳에

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 20일 대구신세계 4층에 해외 디자이너 전문관을 열었다.
- 34개 브랜드를 모았고 메종 마르지엘라 등 6개 브랜드가 대구 첫 입점했다.
- 대구신세계는 8층에 이케아 매장도 열며 리뉴얼과 쇼핑 혜택을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계백화점이 대구신세계 4층에 1500여 평 규모의 해외 디자이너 전문관을 열었다고 20일 밝혔다. 지난 18일 개점한 이 전문관에는 총 34개 브랜드가 입점했다.
메종 마르지엘라, 사카이, 자크뮈스, 타임파리 등 6개 브랜드가 대구 상권에 처음 선보인다. 아크네 스튜디오와 르메르는 10월 중 입점할 예정이다. 막스마라, 플리츠플리즈, 이세이미야케, 에르노 등 기존 인기 브랜드도 새로운 매장으로 이전했다.
기존에 여러 층에 흩어져 있던 해외 패션 브랜드를 4층에 집약한 것이 이번 리뉴얼의 핵심이다. 개점 10주년을 맞은 대구신세계는 지난 2월 스포츠·캐주얼 매장, 6월 여성패션 전문관에 이어 이번 리뉴얼을 진행했다. 6월 여성패션 전문관 리뉴얼 이후 7~8월 여성패션·컨템포러리 장르 매출은 전년 동기 대비 77.1% 증가했고, 구매고객수는 75% 늘었다.
리빙 부문도 강화했다. 대구신세계 8층에는 약 300평 규모의 이케아 매장이 새롭게 문을 열었다. 대구 지역 첫 매장이자 도시형 매장 중 최대 규모다. 기존 대형 점포와 달리 도시에서 편리하게 경험할 수 있도록 구성했으며, 다양한 주거 공간을 제안하는 전시 공간과 맞춤형 상담·플래닝 서비스를 운영한다. 스웨덴 식료품과 간식도 함께 판매한다.
신세계백화점은 해외 디자이너 전문관 오픈을 기념해 브랜드별 할인 혜택과 구매금액대별 사은품 증정, 주요 브랜드의 우수고객 초대회 등 쇼핑 혜택을 마련했다.
nrd@newspim.com