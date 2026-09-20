롯데百, 막바지 추석 수요 공략…핸드캐리 물량 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 20일 추석 핸드캐리 기프트를 20~30% 늘렸다.
- 추석이 앞당겨져 연휴 직전 선물 구매가 몰릴 것이라 봤다.
- 본점 등 17개 점포는 23일 오후 6시까지 3시간 배송한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 추석을 앞두고 간편하게 소지할 수 있는 '핸드캐리' 기프트를 지난해보다 20~30% 확대한다고 20일 밝혔다.
추석이 예년보다 열흘 이상 빨라지면서 연휴 직전 선물 구매가 집중될 것으로 예상됨에 따른 조치다. 롯데백화점은 지난 설 명절 때 디저트와 건강 상품군의 명절 직전 일주일 매출이 전체의 절반에 달한 점을 감안해 이번 추석에도 같은 추세가 이어질 것으로 보고 있다.
전통을 현대적으로 재해석한 프리미엠 디저트 기프트를 선보인다. 생과일 찹쌀떡과 수제 도자기 세트인 '한정선 롯데 익스클루시브 세트'(9만 8천원), 사찰 음식 전문가와 유명 셰프가 협업한 '바삭 셰프 에디션 혼합 선물세트'(6만 7천원), 로스팅 견과류와 전병으로 구성한 '강성은명과 산수화'(5만원) 등이 대표 상품이다.
일상 속 건강관리를 추구하는 고객층을 겨냥한 기프트도 강화했다. 올해 처음 선보이는 고폴리페놀 올리브 오일 시리즈를 비롯해 프리미엄 꿀 브랜드의 협업 상품들을 판매한다. 10만원 이하의 가성비 상품으로는 육포, 캐러멜, 프리미엄 김치, 명란 등 다양한 간식과 반찬 기프트를 준비했다.
18일부터 23일까지 추석 기프트 20만원 이상 구매 고객에게는 5% 엘포인트 적립 혜택을 제공하고, 한우·굴비·과일 등 40여 인기 품목을 최대 40% 할인가에 판매한다.
막바지 배송 수요 대응을 위해 본점과 잠실점 등 수도권 17개 점포에서 23일 오후 6시까지 구매한 추석 기프트에 한해 반경 5km 이내 지역으로 3시간 내 배송하는 '바로 배송 서비스'를 운영한다.
nrd@newspim.com