LG전자, AI 데이터센터용 공랭식 터보 칠러 출시...전력 효율 높였다

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 20일 AI 데이터센터용 터보 칠러를 출시했다.
- 무급유 인버터와 프리쿨링으로 전력 소비를 줄였다.
- 모듈형 설비와 초고속 재기동으로 시장 공략을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 데이터센터의 전력 소비와 냉각설비 구축 기간을 줄인 대용량 터보 칠러를 선보였다. 냉각 효율뿐 아니라 친환경 냉매와 모듈형 설비, 비상 재기동 기술을 적용해 글로벌 AI 데이터센터 시장 공략을 강화한다.
LG전자는 '공랭식 무급유 인버터 터보 칠러'를 출시했다고 20일 밝혔다. 자체 개발한 무급유 마그네틱 베어링을 적용해 전자기력으로 회전축을 띄우는 방식이다. 기계적 마찰과 윤활유 사용을 없애 인버터 스크류 칠러보다 부분 부하 효율을 20% 이상 높였다.
냉매 프리쿨링 기술도 적용했다. 외기 온도가 낮은 시기에 압축기를 가동하지 않고 냉매가 자연 순환한다. 칠러 구동 시 전력 소비의 80% 이상을 차지하는 압축기 가동을 멈추고 외부 냉기로 응축된 냉매가 스스로 순환하는 방식으로, 기존 물 기반 프리쿨링 방식 대비 연간 전력 소비량을 약 30% 추가 절감할 수 있다.
신제품에는 R-134a 냉매 대비 지구온난화지수(GWP)가 50% 이상 낮은 R-513A 냉매를 적용했다.
하이드로닉 모듈러 기술을 탑재했다. 펌프, 밸브, 비상용 버퍼탱크 등 필수 설비를 ISO 표준 컨테이너 내부에 완제품 형태로 사전 통합 제작해, 현장에서 칠러 본체와 모듈을 연결하기만 하면 즉시 가동할 수 있다. 표준화된 모듈을 필요한 만큼 추가로 연결할 수 있어 데이터센터 증설에 맞춘 유연한 투자가 가능하다.
운전 신뢰성을 높이는 기술도 갖췄다. 머신러닝 기술이 냉각수 유량과 압력의 급격한 변동이나 이상 징후를 사전에 감지해 가동 중단을 예방한다. 정전 등 비상 상황 시에는 제어 전원용 UPS와 일체형 버퍼탱크를 통해 냉각수 순환을 유지하며, 전력 복구 후 180초 내에 정격 냉방능력의 100%까지 회복하는 초고속 재기동 기술로 AI 서버를 보호한다.
이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 "이번 신제품은 압도적 효율부터 모듈러 기반의 신속한 현장 구축 역량까지 AI 데이터센터 고객이 필요로 하는 모든 가치를 집약한 솔루션"이라며, "차별화된 기술력을 앞세워 빠르게 재편되는 글로벌 AI 데이터센터 냉각 시장의 주도권을 확고히 해 나갈 것"이라고 강조했다.
nrd@newspim.com